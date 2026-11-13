Смартфони й планшети OnePlus тепер уміють самі розблоковувати комп’ютер. Як увімкнути функцію і кому вона доступна

Зв’язок між Android і комп’ютерами досі має багато недоліків, хоча Microsoft уже зробила певні кроки через Phone Link, який дозволяє приймати дзвінки з ПК і виконувати окремі дії на смартфоні, не торкаючись його. Тепер до цього додається й OnePlus. Компанія випускає оновлення, яке дозволяє автоматично розблоковувати комп’ютер за допомогою сумісного телефона чи планшета.

Функція називається «Автоматично розблокувати при підключенні» і входить до листопадового оновлення. Шукати слід прошивку C20P01(BRB1EX01) для смартфонів і C20P01(BRB3EX01) для планшетів. За описом змін, якщо ПК підключено до смартфона дистанційно, він може розблокуватися за збереженим паролем. Щоб увімкнути це, під час віддаленого підключення треба торкнутися значка «Більше» на плаваючій кульці, вибрати «Розблокувати ПК» і активувати відповідний перемикач.

Функція доступна на пристроях з OxygenOS 16 і новіше. До списку входять OnePlus Open, серії OnePlus 15, 13, 12, 11, OnePlus 10 Pro, Nord 6, Nord CE6, Nord 5, Nord CE5, Nord 4, Nord CE4, Nord 3, N6x, а також планшети OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3, Pad 4 і Pad Go 2.

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Оновлення стартувало 27 жовтня й надходить поетапно. Решту пристроїв компанія обіцяє оновити приблизно до 19 листопада. Перевірити наявність можна вручну в «Налаштуваннях» у розділі «Система й оновлення», а потім «Оновлення ПЗ».

Для безпеки варто пам’ятати, що пароль від комп’ютера зберігається на смартфоні, тож якщо телефон потрапить до сторонніх, ризик зростає. Тому краще захистити його надійним екранним замком і біометрією.

Українським власникам OnePlus, у тому числі тим, хто купував смартфон через неофіційні канали, оновлення надходитиме так само поетапно, залежно від регіональної прошивки.