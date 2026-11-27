NVIDIA нещодавно випустила драйвер GeForce Game Ready 621.40, щоб нарешті виправити помилку, яка пришвидшувала знос SSD. З цим завданням оновлення, схоже, впоралося. Але після його встановлення власники відеокарт GeForce почали скаржитися на іншу, не менш помітну проблему, пов’язану з моніторами.

Чорний екран і втрата сигналу

Судячи з повідомлень на офіційному форумі NVIDIA, у деяких користувачів після переходу на новий драйвер під час увімкнення комп’ютера відображається лише чорний екран. Інші скаржаться на періодичну втрату сигналу через HDMI, DisplayPort або USB-C. Повернути зображення допомагає тільки повторне підключення кабелю або перезавантаження ПК.

Серед скарг трапляються й повідомлення про кольорові артефакти на додаткових екранах у конфігураціях із кількома моніторами. Утім, схожі збої спостерігалися ще в драйверах версій 621.14 і 621.24, особливо в системах, де одночасно використовуються HDR- та SDR-дисплеї.

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Що допомагає

Частині власників відеокарт, судячи з відгуків, допоміг відкат до попередньої версії драйвера. Наприклад, один із користувачів відновив роботу DisplayPort після повернення з 621.40 на 610.88. У коментарях також радять повністю видалити драйвер утилітою Display Driver Uninstaller (DDU) у безпечному режимі Windows і встановити версію 617.42.

Варто пам’ятати, що старіші драйвери не містять виправлення для SSD. Тож якщо у вас немає проблем із моніторами, поспішати з відкатом не варто. Якщо ж зображення зникає регулярно, можна тимчасово повернутися до стабільнішої версії й дочекатися наступного оновлення. Офіційно NVIDIA ситуацію поки не коментувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що NVIDIA вдруге випустила драйвер, який має зупинити знос SSD. Винуватцем проблеми виявився лог-файл nvlog.nvlgstg, який драйвер перезаписував надто часто, навіть коли комп’ютер простоював. Попередній хотфікс 621.35 у частини користувачів помилку не усунув, тому NVIDIA випустила версію 621.40.