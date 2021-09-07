Стало відомо, як кинути курити за допомогою смартфона

Кожен курець зі стажем рано чи пізно приходить до усвідомленого рішення раз і назавжди кинути палити і зупинити свою залежність, але, на жаль, виходить це далеко не у всіх. Якщо традиційні методи вам не допомогли, спробуйте використовувати для цих цілей смартфон. У цій статті ми зібрали список кращих додатків, що допомагають кинути палити.





Smoke Free

Додаток «Smoke Free» дозволить дізнатися, скільки грошей ви зекономили завдяки відмові від куріння, як довго обходитесь без тютюну, а також наскільки в результаті покращився стан вашого здоров’я і тривалість вашого життя.

До того ж, в додатку є можливість налаштувати певні фінансові цілі. Це можуть бути якісь великі покупки або відпустка на море. Після створення цілей додаток відобразить скільки часу залишилося до її досягнення і скільки грошей вже вдалося заощадити завдяки відмові від куріння.

У платній версії додатка відкривається доступ до різних завдань, які допоможуть значно збільшити ваші шанси на успіх.

Після повної відмови від куріння можна запросити сертифікат, який ви можете роздрукувати або поділитися ним з друзями в соціальних мережах.

«Кидайте курити поступово»

Додаток «Кидайте курити поступово» пропонує альтернативний варіант відмови від нікотинової залежності, який швидше за все сподобається багатьом курцям, так як заснований на поступовій відмові від сигарет. Гіпотеза полягає в поетапному скороченні дози нікотину, що в теорії допомагає вам адаптуватися до життя без сигарет без сильних ломок. Як пишуть про це самі розробники: «Ви почали палити не відразу, тому й кидати теж потрібно поступово».

План щодо відмови від куріння ви налаштовуєте собі самі. Додаток лише розрахує оптимальну кількість сигарет для поступової відмови, а також побудує графік економії грошей після відмови від куріння.

З урахуванням встановленого плану додаток відображає лічильник і кількість часу до наступної сигарети. Коли екран зелений, вам можна покурити. Для оновлення лічильника необхідно натиснути на значок в нижньому правому куті, після чого екран стає червоним, а під лічильником відображається кількість викурених за сьогодні сигарет і ліміт на день.

«Sway»

Ще один додаток з подібною механікою – це «Sway».

Кожен день таймер трохи збільшує час між викуреними сигаретами, в залежності від введених вами налаштувань. Також відображається і грошова економія після відмови від куріння.

Зручно, що не потрібно щоразу заходити в додаток, щоб дізнатися, чи можна викурити наступну сигарету. Після закінчення таймера додаток посилає на смартфон відповідне повідомлення.

Кожен раз, коли ви курите раніше, ніж закінчується час на таймері, і натискаєте на кнопку скидання, залишок часу записується у «Час слабака» і підсумовується протягом дня.

Деякі користувачі перший час забувають запускати таймер – це не страшно. Вам просто потрібно трохи часу, щоб звикнути курити за розкладом. Щоб пропущений перекур потрапив в статистику, необхідно при наступному перекурі двічі запустити таймер. Якщо оновити таймер протягом перших п’яти хвилин після запуску, такий запис не потрапить під «Час слабака».

«Не палю»

Додаток «Не палю» збирає різну статистику після вашої відмови від сигарет і відображає її у вигляді показників на екрані смартфона. Тут можна пройти різні тести, наприклад, дізнатися причину по якій ви курите, або які шанси у вас є на те, щоб кинути палити. А розділ Розрахунки допоможе вам дізнатися ваш індекс курця, кількість повернутих днів життя і зекономлених грошей після відмови від куріння.

Додатково можна налаштувати віджет і розмістити його на робочий стіл смартфона.

Висновок

Всі ми знаємо про непоправну шкоду і можливі наслідки вживання тютюну. Але, найчастіше, небезпечна звичка не відпускає нас зі своїх чіпких нікотинових обіймів, знову і знову змушуючи купувати сигарети. Кинути палити – це найкраще, що ви можете зробити, щоб стати по-справжньому вільним, а ваш смартфон може стати в цьому відмінним помічником.