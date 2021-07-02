Трьом знакам зодіаку фінансово пощастить в липні – готуйтеся розбагатіти

Відомий астролог передбачив фінансовий успіх представникам трьох знаків зодіаку. У липні цим щасливчикам випаде унікальний шанс поправити свій добробут, тому їм варто бути уважними і скрупульозно розглядати всі можливості, що відкриваються.





Чого чекати везунчикам в середині літа

Дану інформацію надала Джеймі Райт PureWow, популярний астролог і тлумач снів. За словами експерта, удача в липні 2021 року переслідуватиме відразу три знака зодіаку – Водоліїв, Козерогів і Стрільців. До всіх успіх прийде різними доріжками, тому важливо знати, куди слід дивитися і які можливості розглядати.

Водолій. У травні почалося знаменне для представників цього знака зодіаку явище – Юпітер почав занурюватися в Риби. Дана космічна дія триватиме до 28 липня, і в цей проміжок часу всім людям, які перебувають під заступництвом цього знака, варто почати активно заробляти. Подія обернеться небаченим успіхом у всіх починаннях, особливо якщо ці два знака об’єднаються для створення спільного бізнесу. Козеріг. До кінця літа планета Сатурн буде рухатися навпроти Венери, за словами Райт, цей час Козерогам треба присвятити заробітку грошей. Козерогам варто чекати доходу – прибуток від бізнесу, спадщину або інші грошові вливання. У липні 23 числа, коли повний місяць буде у Водолії, настане пік удачі для цих знаків зодіаку – потрібно «натиснути» і прибуток піде великим потоком. Стрілець. Стрільцям варто задуматися про старт власного бізнесу, коли відбудеться Молодик в Раку (9 липня). Підключайте колег, друзів і знайомих, розробляйте бізнес-плани і витрачайте відкладені гроші – в цей час варто «покрутитися», щоб почати заробляти пізніше.

Райт вважає, що в липні удача посміхнеться всім, тому слід не відпочивати, а розробляти власну справу.