Смартфони Xiaomi отримали Android 12: cписок моделей

Компанія Xiaomi продовжує розповсюджувати нову версію MIUI 13 на базі Android 12 для смартфонів.





Як пише xiaomiui.net, тестовий варіант MIUI 13, що працює на свіжому “андроїді”, отримали моделі Redmi K40 Gaming (він же Poco F3 GT) і Redmi Note 10 Pro 5G (відомий також під назвою Poco X3 GT). Наразі її вивчають учасники бета-програми.

У MIUI 13 розробники покращили інтерфейс, оновивши дизайн, прискоривши швидкодію, додавши нові анімації та звуки. Крім того, завдяки їй багато смартфонів Xiaomi отримають функцію розширення пам’яті.

Раніше MIUI 13 стала доступною на смартфонах Xiaomi MIX 4, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Mi 11 Lite 5G та Mi 10S.