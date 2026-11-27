Владельцы OLED-мониторов получили новую бесплатную альтернативу штатным средствам защиты от выгорания. Энтузиаст с Reddit выпустил для Windows утилиту OLED Engine, которая автоматически управляет яркостью, скрывает статичные элементы изображения и может работать сразу с пятью дисплеями.

Как OLED Engine защищает экран

Программа следит за активностью пользователя и затемняет экран, когда компьютер простаивает. При необходимости изображение можно полностью заменить чёрным фоном, чтобы пиксели OLED-панели вообще перестали светиться. Также утилита умеет скрывать значки рабочего стола, панель задач и курсор, отключать мониторы по расписанию и напоминать о запуске процедуры очистки пикселей.

Раздел OLED Care с настройками защиты от выгорания

Для каждого из пяти экранов можно отдельно настроить яркость, скорость затемнения, время ожидания и горячие клавиши. Предусмотрены разные профили для рабочего стола, обычных и соревновательных игр, а также для видео на паузе. Утилита распознаёт воспроизведение видео и действия с геймпадом, поэтому экран не погаснет в неподходящий момент. Отдельно программа ведёт статистику использования мониторов.

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HDR и G-SYNC

Ещё одна полезная функция заключается в автоматическом переключении между SDR и HDR, в частности в отключении HDR при запуске соревновательных игр. Владельцы видеокарт NVIDIA могут настроить управление G-SYNC через NVIDIA Profile Inspector, но для этого понадобятся дополнительные действия и права администратора.

Раздел автоматизации с управлением G-SYNC через NVIDIA Profile Inspector

Что стоит знать перед установкой

OLED Engine работает и с обычными LCD-мониторами. Программу написали на AutoHotkey v2 с помощью искусственного интеллекта, она не требует установки и бесплатно доступна на GitHub вместе с исходным кодом. Впрочем, исполняемый файл не имеет цифровой подписи, поэтому Windows может предупреждать о неизвестном издателе, а безопасность программы никто официально не подтверждал. Тем, кто решит её попробовать, стоит быть осторожными.

Напомним, ранее мы писали, что OLED-телевизоры LG «гниют» по краям экрана после нескольких лет работы. Длительный тест RTINGS показал, что после 18 тысяч часов работы вдоль краёв экрана появляются скопления битых пикселей. Дефект возник в 14 из 16 моделей с панелями WOLED от LG Display, а телевизоры с QD-OLED от Samsung Display остались неповреждёнными.