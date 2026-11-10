Не только выгорание: OLED-телевизоры LG «гниют» по краям экрана после нескольких лет эксплуатации

В ходе длительного тестирования RTINGS выявил у OLED-телевизоров дефект, не связанный с выгоранием. После 18 тыс. часов работы по краям экрана появляются скопления мертвых пикселей и другие повреждения. Они возникли в 14 из 16 моделей 2020–2023 годов с панелями WOLED производства LG Display, а три телевизора с матрицами QD-OLED от Samsung Display остались неповреждёнными.

Всего издание проверило 19 телевизоров, среди которых были модели LG, Sony, Vizio и Samsung. 18 тыс. часов наработки соответствуют примерно десяти годам обычного домашнего просмотра. Дефект получил название edge rot, то есть «гниение краев», поскольку внешне напоминает плесень, распростанавшуюся от рамки. На одних экранах его едва видно, на других он заметно портит картинку.

Главное отличие от выгорания заключается в том, что владелец не может повлиять на этот дефект. Он не зависит от статичных элементов на экране, и никакой контент от него не защищает. Исследователи полагают, что причина кроется в конструкции или производстве панелей. Такие же повреждения издание обнаружило на LG GX и LG C1, которыми его сотрудники пользуются дома.

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Худше всего показали себя панели поколения WBC, которые устанавливались в телевизоры 2020–2022 годов. Края испортились в девяти из десяти моделей, причем в пяти случаях — серьезно. Уцелел только LG A2. В более новом поколении WBE повреждения обнаружили в пяти из шести телевизоров, хотя в целом они менее выражены. Единственным исключением стал флагман LG G3 2023 года, матрица которого, если не считать выгорания, сохранилась в идеальном состоянии.

Точной причины RTINGS не установило. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что со временем герметизация панели ослабевает и влага проникает в органические материалы. Другая версия связывает дефект с загрязнениями, попавшими внутрь ещё на заводе.

В LG Electronics и LG Display знают об этой проблеме. Компании утверждают, что она затрагивает очень небольшую долю устройств после длительного воздействия жары и влажности, а в обычных условиях возникать не должна. В Samsung Display устойчивость QD-OLED объяснили тонкопленочной герметизацией, которая не пропускает влагу через края.

Сами исследователи предостерегают от поспешных выводов. Трех телевизоров с QD-OLED недостаточно, чтобы считать эту технологию безупречной, к тому же она появилась на рынке не так давно. OLED в целом остается одним из самых надёжных типов экранов, и в тестах издания такие телевизоры реже полностью выходят из строя, чем жидкокристаллические.

Для владельцев это означает, что в зоне риска находятся, прежде всего, популярные модели 2020–2022 годов, в частности серии LG CX, C1 и G1, которые продавались и в Украине. Удалось ли производителю устранить дефект в панелях, выпущенных после 2023 года, покажет новый длительный тест, который RTINGS уже начало с телевизорами 2025–2026 годов.