Zeekr офіційно вивела на китайський ринок оновлений кросовер 7X 2027 модельного року. Прем’єра відбулася на автосалоні в Гуанчжоу, а продажі стартували одразу після презентації. Базова ціна становить 229 800 юанів, що еквівалентно приблизно 1,34 млн гривень. Втім, у межах стартової акції покупці можуть отримати автомобіль дешевше, від 216 800 юанів, тобто близько 1,27 млн гривень.

Оновлення вийшло помітно глибшим, ніж звичайний рестайлінг. Компанія переглянула батареї, шасі, шумоізоляцію та салон, а також перевела модель на нову 900-вольтову архітектуру. Фактично 7X 2027 стає технологічною вітриною бренду в класі середньорозмірних кросоверів.

Zeekr 7X 2027 на автосалоні в Гуанчжоу

Три версії та до 802 км запасу ходу

Лінійка складається з трьох модифікацій. Базова задньопривідна версія отримала батарею на 75 кВт·год і запас ходу 620 км за циклом CLTC. Друга задньопривідна модифікація оснащується акумулятором на 85 кВт·год і проїжджає до 680 км, а за доплату її можна замовити з батареєю на 103 кВт·год, яка дає вже 802 км. Ціна цієї версії починається з 239 800 юанів, або приблизно 1,4 млн гривень.

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Найдорожчим варіантом стала повнопривідна AWD Ultra за 269 800 юанів (близько 1,58 млн гривень). Вона використовує батарею на 103 кВт·год, а запас ходу через другий електромотор становить 715 км. За акційною пропозицією ці дві версії коштують відповідно 226 800 та 256 800 юанів.

Головною технічною новинкою стала батарея Golden Brick другого покоління з підтримкою зарядки струмом 5,5C. Разом із 900-вольтовою платформою це дає змогу поповнювати запас ходу на сотні кілометрів за лічені хвилини на сумісних станціях. Для власника це означає, що далека поїздка більше не вимагає довгих зупинок біля зарядки.

Задня частина оновленого кросовера

Розміри та дизайн

Габарити кросовера залишилися близькими до попередника. Довжина становить 4825 мм, ширина 1930 мм, висота 1666 мм, а колісна база дорівнює 2925 мм. Зовні 7X впізнається відразу, адже Zeekr зберегла фірмову світлову смугу спереду та суцільний ліхтар позаду, лише трохи освіживши деталі. На стенді в Гуанчжоу машину показали в глибокому вишневому кольорі, який підкреслює її плавні лінії.

Комфорт і тиша в салоні

Значну увагу інженери приділили комфорту. Кросовер отримав адаптивну підвіску з магнітореологічними амортизаторами CCD, які змінюють жорсткість за мілісекунди залежно від дороги. Крім того, з’явилася система активного шумопоглинання дорожнього шуму RNC. За даними виробника, загалом у конструкції застосовано 125 рішень для покращення звукоізоляції.

Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу спинки

Передні сидіння мають масаж із 12 точками впливу, а спинки заднього ряду відкидаються на кут до 134 градусів. Це робить 7X помітно зручнішим для довгих поїздок, особливо для пасажирів позаду. Центральний тунель оздоблено світлими матеріалами, а між передніми кріслами розташовано підстаканники та ніші для дрібниць.

Центральна консоль із підстаканниками

Автопілот із лідаром

Усі версії оснащуються системою допомоги водієві G-Pilot 4.1 із лідаром. Вона вміє вести автомобіль у міському потоці та на трасі, самостійно перестраюватися, об’їжджати перешкоди й паркуватися. Наявність лідара в стандартній комплектації для моделі такого цінового класу в Китаї вже стала нормою, і Zeekr не хоче відставати від конкурентів.

Головними суперниками 7X на домашньому ринку залишаються Tesla Model Y, Xiaomi YU7 та Li Auto i6. Оновлення має допомогти Zeekr утримати позиції в одному з найбільш конкурентних сегментів китайського авторинку, де нові моделі з’являються щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Zeekr готує конкурента Mercedes-Benz G-Class. Йдеться про великий рамний позашляховик із брутальним дизайном, який має стати найбільш позашляховою моделлю в історії бренду. Перші подробиці свідчать, що компанія робить ставку на гібридну силову установку та розширені можливості для бездоріжжя.