Zeekr готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class: раскрыты первые подробности о новом внедорожнике

Китайская компания Zeekr, входящая в состав автомобильного концерна Geely, планирует расширить модельный ряд новым премиальным внедорожником. Будущий автомобиль должен стать прямым конкурентом легендарного Mercedes-Benz G-Class, известного также как «Гелендваген». По информации китайского издания Future Car Daily, производитель уже обсуждает технические требования с поставщиками компонентов, а серийное производство потенциально может начаться в 2028–2029 годах.

В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки и ещё не получил официального одобрения руководства компании. У будущего внедорожника даже нет внутреннего кодового обозначения. Поставщики называют его просто проектом Zeekr, конкурирующим с Mercedes-Benz G-Class.

Новый Zeekr получит необычную конструкцию

В отличие от традиционных рамных внедорожников, новинка может получить несущий или полунесущий кузов. Такая конструкция позволит снизить массу автомобиля и обеспечить более высокий уровень комфорта при повседневной эксплуатации. В то же время инженерам придётся позаботиться о достаточной жёсткости кузова для передвижения по сложному бездорожью.

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Среди возможных технических особенностей называют несколько электродвигателей с независимым управлением, пневматическую подвеску с большим ходом и интеллектуальную систему выхода из сложных дорожных ситуаций. Вместо традиционных механических решений автомобиль может использовать электронное распределение крутящего момента между колесами. Подобные технологии Zeekr уже применяет в спортивном электромобиле 001 FR, оснащенном четырьмя электродвигателями.

Пока неизвестно, будет ли новый внедорожник полностью электрическим или получит плагин-гибридную силовую установку. Последний вариант выглядит перспективным для путешествий по бездорожью, где зарядная инфраструктура зачастую отсутствует. Компания уже имеет опыт создания мощных гибридных систем для крупных кроссоверов Zeekr 9X и 8X.

Конкуренция с Mercedes-Benz и BYD

Выход на рынок премиальных внедорожников станет новым направлением развития Zeekr. Компания уже предлагает спортивные электромобили, большие кроссоверы и минивэны, но пока не имеет модели, предназначенной для сложных бездорожных условий.

Будущему автомобилю придётся конкурировать не только с Mercedes-Benz G-Class, но и с китайскими моделями BYD Yangwang U8 и Fangchengbao Bao 8. Все они сочетают высокий уровень комфорта с развитыми внедорожными возможностями.

Еще в мае 2026 года вице-президент Zeekr International Чэнь Юй подтвердил, что создание полноценных внедорожников является одним из перспективных направлений развития бренда. Однако окончательное решение о запуске новой модели пока не принято. Поэтому запланированные сроки производства и будущие технические характеристики могут измениться.