Китайская компания CATL, один из крупнейших мировых производителей аккумуляторов для электромобилей, изучает технологию, которая в будущем может кардинально изменить возможности электрического транспорта. Речь идет о литий-воздушных батареях, теоретическая плотность энергии которых значительно превышает показатели современных литий-ионных и перспективных твердотельных аккумуляторов. По предварительным расчетам, использование таких элементов потенциально позволит электромобилям преодолевать более 2000 километров без подзарядки.

Чем новые аккумуляторы отличаются от обычных

Главная особенность литий-воздушных аккумуляторов заключается в использовании кислорода из окружающей среды. В отличие от традиционных батарей, в которых все необходимые для работы компоненты находятся внутри корпуса, новая технология предполагает поступление кислорода извне. Во время разряда литий вступает в химическую реакцию с кислородом, образуя пероксид лития и обеспечивая выработку электрической энергии. Во время заряда этот процесс происходит в обратном направлении.

Благодаря такому принципу работы теоретическая удельная энергия литий-воздушных батарей может достигать 3505 Вт·ч/кг. Для сравнения: современные литий-ионные элементы обычно имеют показатель около 200–300 Вт·ч/кг, тогда как перспективные твёрдотельные аккумуляторы могут обеспечивать примерно 350–500 Вт·ч/кг. Таким образом, потенциал новой технологии в несколько раз превышает даже характеристики батарей следующего поколения.

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Для автомобильной промышленности это открывает возможность существенно увеличить запас хода без пропорционального увеличения массы аккумулятора. Теоретически электромобили с такими батареями смогут преодолевать более 2000 километров на одном заряде. В то же время этот показатель остается прогнозным, поскольку реальная дальность поездки будет зависеть от конструкции батареи, эффективности силовой установки, аэродинамики автомобиля и условий эксплуатации.

Почему технология ещё не готова к применению

Несмотря на многообещающие характеристики, литий-воздушные аккумуляторы имеют ряд серьезных технологических ограничений. Одной из главных проблем является накопление твердого пероксида лития внутри пористого электрода во время разряда. Это вещество постепенно перекрывает доступ кислорода к активным участкам, из-за чего эффективность батареи снижается. Также возникают трудности с обеспечением стабильной работы в течение большого количества циклов заряда и разряда.

Еще одной проблемой остается чувствительность аккумулятора к составу атмосферного воздуха. Влага и углекислый газ могут вступать в нежелательные химические реакции с компонентами батареи, ускоряя ее износ. Для практического применения технологии, вероятно, придётся разработать специальные системы очистки и фильтрации воздуха. Такое оборудование увеличит сложность, массу и стоимость аккумуляторного блока.

В настоящее время CATL рассматривает литий-воздушные батареи как долгосрочное направление исследований. Компания не объявляла сроки начала серийного производства и не представила готового автомобильного аккумулятора с такими характеристиками. Поэтому заявленный запас хода свыше 2000 километров пока остаётся теоретической возможностью, а не подтверждённым результатом испытаний серийного электромобиля.