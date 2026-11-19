Китайська компанія CATL, один із найбільших світових виробників акумуляторів для електромобілів, досліджує технологію, яка в майбутньому може кардинально змінити можливості електричного транспорту. Йдеться про літій-повітряні батареї, теоретична щільність енергії яких значно перевищує показники сучасних літій-іонних і перспективних твердотільних акумуляторів. За попередніми розрахунками, використання таких елементів потенційно дозволить електромобілям долати понад 2000 кілометрів без підзарядки.

Чим нові акумулятори відрізняються від звичайних

Головна особливість літій-повітряних акумуляторів полягає у використанні кисню з навколишнього середовища. На відміну від традиційних батарей, у яких усі необхідні для роботи компоненти містяться всередині корпусу, нова технологія передбачає надходження кисню ззовні. Під час розряджання літій вступає в хімічну реакцію з киснем, утворюючи пероксид літію та забезпечуючи вироблення електричної енергії. Під час заряджання цей процес відбувається у зворотному напрямку.

Завдяки такому принципу роботи теоретична питома енергія літій-повітряних батарей може сягати 3505 Вт·год/кг. Для порівняння, сучасні літій-іонні елементи зазвичай мають показник близько 200–300 Вт·год/кг, тоді як перспективні твердотільні акумулятори можуть забезпечувати приблизно 350–500 Вт·год/кг. Отже, потенціал нової технології в декілька разів перевищує навіть характеристики батарей наступного покоління.

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Для автомобільної промисловості це відкриває можливість суттєво збільшити запас ходу без пропорційного збільшення маси акумулятора. Теоретично електромобілі з такими батареями зможуть долати понад 2000 кілометрів на одному заряді. Водночас цей показник залишається прогнозним, оскільки реальна дальність поїздки залежатиме від конструкції батареї, ефективності силової установки, аеродинаміки автомобіля та умов експлуатації.

Чому технологія ще не готова до використання

Попри перспективні характеристики, літій-повітряні акумулятори мають низку серйозних технологічних обмежень. Однією з головних проблем є накопичення твердого пероксиду літію всередині пористого електрода під час розряджання. Ця речовина поступово перекриває доступ кисню до активних ділянок, через що ефективність батареї знижується. Також виникають труднощі із забезпеченням стабільної роботи протягом великої кількості циклів заряджання та розряджання.

Іншою проблемою залишається чутливість акумулятора до складу атмосферного повітря. Волога та вуглекислий газ можуть вступати в небажані хімічні реакції з компонентами батареї, прискорюючи її деградацію. Для практичного застосування технології, ймовірно, доведеться розробити спеціальні системи очищення та фільтрації повітря. Таке обладнання збільшуватиме складність, масу й вартість акумуляторного блоку.

Наразі CATL розглядає літій-повітряні батареї як довгостроковий дослідницький напрям. Компанія не оголошувала термінів початку серійного виробництва та не представила готового автомобільного акумулятора з такими характеристиками. Тому заявлений запас ходу понад 2000 кілометрів поки залишається теоретичною можливістю, а не підтвердженим результатом випробувань серійного електромобіля.