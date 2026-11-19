Компания OnePlus может установить новый стандарт для дисплеев флагманских смартфонов. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, производитель рассматривает возможность использования OLED-панели с частотой обновления 240 Гц в своём следующем топовом устройстве. Если информация подтвердится, новинка существенно превзойдёт большинство современных флагманов, которые обычно предлагают экраны с частотой обновления 120 или 144 Гц.

Вероятным кандидатом на установку такого дисплея называют OnePlus 17, презентация которого ожидается осенью 2027 года. В то же время инсайдер пока не подтвердил название смартфона, поэтому окончательные характеристики будущей модели остаются неизвестными.

Что известно о новом дисплее OnePlus 17

По предварительным данным, китайская компания BOE уже подготовила 6,89-дюймовую OLED-панель с разрешением 2K и частотой обновления до 240 Гц. Экран изготовлен с использованием технологии LIPO, которая позволяет создавать чрезвычайно тонкие рамки со всех четырёх сторон. Также заявлена поддержка широкого цветового пространства BT.2020, что потенциально обеспечит более точное и насыщенное воспроизведение цветов.

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Для сравнения: представленный ранее OnePlus 16 получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Его частота обновления составляет до 165 Гц при обычном использовании системы и может повышаться до 185 Гц в поддерживающих эту функцию играх. Таким образом, переход на 240 Гц станет одним из самых значительных обновлений дисплея в истории флагманской серии.

Нужна ли смартфону частота обновления 240 Гц?

Главным преимуществом столь высокой частоты обновления станет потенциально более плавное отображение динамичных сцен, прежде всего в мобильных играх. Однако для полноценного использования возможностей экрана смартфон должен обеспечивать соответствующую частоту кадров, а сами игры — поддерживать режим 240 FPS. Без этого реальное преимущество перед дисплеями с частотой 120 или 165 Гц может оказаться незначительным.

Кроме того, работа на максимальной частоте потенциально приведёт к увеличению энергопотребления, поэтому важную роль будут играть технологии адаптивной обновления изображения. Пока неизвестно, как именно OnePlus планирует реализовать эти возможности в своём будущем смартфоне.

Ожидается, что OnePlus 17 будет представлен примерно в октябре 2027 года. До официального анонса производитель ещё может изменить характеристики устройства, поэтому информацию о 240-герцовом дисплее следует рассматривать как предварительную.