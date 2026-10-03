Часы, напоминающие суши: Casio выпустила модель G-Shock с ножами вместо стрелок и васаби под упаковкой

Компания Casio анонсировала в Японии коллекцию из трёх моделей G-Shock, оформленных в стиле суши. Часы изготовлены на заводе Yamagata Casio. Техническая основа моделей стандартная, а вот цвета, материалы и текстуры стилизованы под тунца, икру лосося и сам лосось. Предзаказ уже открыт на японском сайте Casio, отгрузка запланирована на конец этого месяца.

Первая модель, DW-5600SSH-4JR, создана на базе цифровой модели 5600 и посвящена постному тунцу. Корпус и ремешок изготовлены из красной прозрачной смолы, а на циферблате напечатан узор, имитирующий мякоть рыбы, зеленые акценты напоминают васаби, а также есть небольшой силуэт тунца. Корпус, безель и ремешок изготовлены из биопластика. Стоимость составляет ¥19 250, или около 5 470 грн.

DW-6900SSH-1JR в круглом корпусе 6900 имитирует гункан-маки с икрой лосося. Чёрный безель символизирует водоросли нори, прозрачный циферблат украшает узор из икры, а нижняя часть ремешка белая, как рис. Модель стоит ¥20 350, то есть примерно 5 780 грн.

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Третьи часы, аналого-цифровые GA-2100SSH-4AJR, посвящены свежему лососю. Они оранжевого цвета, а циферблат имеет текстуру, имитирующую мякоть рыбы. Casio изменила и стрелки: часовая и минутная напоминают японские кухонные ножи, а стрелка вспомогательного циферблата имеет форму кусочка нигири. Здесь присутствует конструкция Carbon Core Guard и двойная LED-подсветка. Цена составляет ¥21 450, или около 6 090 грн.

Помимо дизайна, это обычные G-Shock: ударопрочный корпус, водонепроницаемость до 200 м, секундомер, таймер, будильники и LED-подсветка. Цифровые модели рассчитаны примерно на пять лет работы от батареи, а GA-2100 — на три.

Кроме того, Casio позаботилась о мелочах. На стальных задних крышках выгравирована японская чашка для чая, которую обычно подают в конце трапезы с суши, а упаковка стилизована под японские сувенирные коробки. Под часами напечатано изображение васаби, но в модели с икрой вместо него есть пометка «без васаби».

Все суммы в гривнах рассчитаны по официальному курсу НБУ на 2 октября (около 2,84 грн за 10 иен). Коллекция анонсирована в Японии; о выпуске в других странах, в частности в Украине, не сообщается.