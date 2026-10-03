Видеокарты дорожают, но играть в разрешении 1440p по-прежнему можно: TechRadar выбрал лучшие бюджетные модели от Intel, NVIDIA и AMD

В 2026 году найти недорогую видеокарту для современных игр непросто: комплектующие дорожают. Но в бюджетном сегменте ещё есть из чего выбрать. Издание TechRadar выделило три модели, которые справятся даже с разрешением 1440p: по одной от Intel, NVIDIA и AMD.

Первая из них, Intel Arc B580, оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине и потребляет 190 Вт. В тестах издания средняя частота кадров составила 76 FPS в разрешении 1080p и 59 FPS в разрешении 1440p. Рекомендуемая цена начинается от $249,99, то есть около 11 200 грн по официальному курсу НБУ на 2 октября (44,83 грн/$). Впрочем, в реальности в Украине она значительно выше: например, на Telemart новая Sparkle Arc B580 Guardian стоит 22 629 грн, а на OLX подержанные экземпляры предлагают за 16 350–17 000 грн.

Вторая, GeForce RTX 4060, имеет 8 ГБ видеопамяти, 128-битную шину и потребляет 115 Вт. Её средний результат составляет 65 FPS в разрешении 1080p и 52 FPS в разрешении 1440p. Карта поддерживает DLSS с генерацией кадров, что может помочь в играх, где не хватает чистой производительности. Достоверной розничной цены на новую RTX 4060 в гривнах я не нашел, поэтому здесь лучше ориентироваться на актуальные предложения магазинов.

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Третья модель, AMD Radeon RX 9060 XT, выпускается в версиях с 8 и 16 ГБ GDDR6, имеет 2048 потоковых процессоров и потребляет до 160 Вт. Версия на 8 ГБ в тестах показала 95 FPS в разрешении 1080p, а версия на 16 ГБ — 102 FPS. Обе рассчитаны и на разрешение 1440p. В Украине более мощные версии стоят дороже: по данным Hotline, цена на ASRock RX 9060 XT Challenger с 16 ГБ начинается примерно от 28 400 грн.

Если сравнивать, Arc B580 остаётся самой дешёвой из трёх и предлагает наибольший объём памяти, а 16-гигабайтная RX 9060 XT быстрее, но заметно дороже. RTX 4060 выигрывает благодаря технологиям NVIDIA, однако 8 ГБ видеопамяти для разрешения 1440p уже могут стать ограничением в ресурсоемких играх.