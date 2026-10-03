Китайская термоядерная электростанция, вырабатывающая электроэнергию за счет термоядерного синтеза, готова уже наполовину

В китайском Хэфэе открыли специальный комплекс, в котором разместится экспериментальный сверхпроводящий токамак BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). По сообщению CCTV, установка должна впервые продемонстрировать, что термоядерный синтез способен производить пригодную для использования электроэнергию. Демонстрационные запуски планируются примерно к 2030 году. Проект призван соединить небольшие лабораторные эксперименты и промышленную демонстрацию.

Термоядерный синтез воспроизводит реакции, питающие Солнце: лёгкие атомные ядра сближаются при экстремальных температурах и давлении, в результате чего выделяется огромное количество энергии. В отличие от современных АЭС, он не приводит к образованию долгоживущих трансурановых отходов и отработанного топлива, а риск неуправляемого расплава отсутствует. Для Украины, где ядерная безопасность давно перестала быть абстрактной темой, этот аргумент имеет особое значение.

Сборка реактора уже перешла экватор: монтажники завершили более половины главного корпуса. Полное завершение строительства запланировано к концу 2027 года. Сейчас начался самый сложный этап, связанный с активной зоной. Раскаленную плазму удерживает мощное магнитное поле сверхпроводящих магнитов, благодаря чему она не соприкасается со стенками. Реакция происходит в вакуумной камере, вокруг которой расположен тепловой экран, а внутри именно монтируются прецизионные приборы и датчики.

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Экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой

Основой для BEST послужили данные его предшественника — китайского экспериментального реактора EAST. В январе 2025 года он установил мировой рекорд: удерживал плазму, нагретую до 100 млн °C, в течение 1066 секунд. Летом в Хэфэе также полностью испытали два крупных сверхпроводящих магнита, подтвердив, что ключевые электрические системы выдерживают нагрузку.

Государственные учреждения работают не в одиночку. На этой неделе частная компания ENN Group сообщила о собственном успехе: её сферическая установка EXL-50U произвела более 100 млн термоядерных реакций в секунду. По данным источника, это первый случай, когда частная компания достигла такого показателя на собственном оборудовании. ENN испытывает альтернативное топливо из водорода и бора-11, тогда как в большинстве проектов используют дейтерий и тритий. Такая реакция порождает высокоэнергетические нейтроны, которые постепенно разрушают стенки реактора. Водородно-борная реакция дает нерадиоактивные частицы гелия, которые значительно меньше повреждают материалы.

Параллельные работы в Хефее и в частных компаниях демонстрируют двойную стратегию Китая: одновременная поддержка государственной инженерии и бизнеса с целью занять лидирующие позиции в гонке за коммерческим синтезом. Для сравнения: запуск международного проекта ITER во Франции, в котором участвуют 35 стран, по обновленному графику перенесён на 2039 год.