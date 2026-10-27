Xiaomi выпустила Smart Band 11 с NFC в Европе: сколько стоит новый фитнес-браслет

Компания Xiaomi начала продажи фитнес-браслета Smart Band 11 в Европе. Покупателям предложили две версии устройства, одна из которых поддерживает бесконтактную оплату через NFC.

Примерно через полтора месяца после презентации в Китае Xiaomi Smart Band 11 появился на европейском рынке. Первой страной, где стартовали продажи, стала Испания. На этот раз производитель предложил не только стандартную модификацию, но и версию с NFC, которая позволяет оплачивать покупки непосредственно с браслета без использования смартфона.

Внешне новинка практически не отличается от предыдущего поколения, однако получила несколько технических улучшений. Среди них — более яркий дисплей, более тонкий корпус и расширенные возможности мониторинга физической активности. При этом цена устройства в Европе оказалась выше, чем у предшественника.

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Что предлагает Xiaomi Smart Band 11

Фитнес-браслет оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 212 × 520 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 2000 нит, что должно улучшить читаемость информации на солнце. Толщина корпуса без учета выступа датчиков составляет 9,99 мм, а защита по стандарту 5ATM позволяет использовать устройство во время плавания.

Smart Band 11 поддерживает более 150 спортивных режимов, непрерывное измерение пульса, контроль насыщения крови кислородом, отслеживание уровня стресса и анализ сна. Среди дополнительных возможностей — оценка вариабельности сердечного ритма во время сна. При этом встроенного GPS-приемника нет, поэтому для точной записи маршрута тренировок понадобится подключенный смартфон.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 233 мАч. Стандартная версия, по заявлению Xiaomi, способна работать до 21 дня без подзарядки, тогда как модификация с NFC — до 18 дней. Однако эти показатели относятся к щадящему сценарию использования. При обычной эксплуатации производитель заявляет около 10 дней работы, а с постоянно включенным дисплеем Always-On Display автономность сокращается примерно до шести дней.

Сколько стоит новинка и будет ли работать NFC в Украине

В европейском магазине Xiaomi установили следующие цены:

Xiaomi Smart Band 11 — 59,99 евро, или примерно 3 060 грн.

— 59,99 евро, или примерно 3 060 грн. Xiaomi Smart Band 11 NFC — 79,99 евро, или около 4 080 грн.

По сравнению с предыдущим поколением базовая модель Smart Band подорожала на 10 евро. Для европейского рынка доступны черный, серебристый и розовый варианты корпуса.

Главным отличием более дорогой версии стала поддержка Xiaomi Pay. Она позволяет добавлять совместимые банковские карты и оплачивать покупки через NFC-терминалы. Однако возможность использования этой функции зависит от страны, банка и поддерживаемых платежных сервисов. Xiaomi пока не уточнила полный перечень банков, которые будут работать с новым браслетом, поэтому владельцам украинских карт стоит проверить совместимость перед покупкой.

На данный момент производитель не объявил официальные цены и дату начала продаж Xiaomi Smart Band 11 в Украине. Также неизвестно, будет ли версия с NFC официально представлена на украинском рынке.