Почему двигатели в автобусах устанавливают сзади: причина вовсе не в мощности

У большинства современных городских автобусов двигатель расположен в задней части кузова. Такая компоновка стала настолько привычной, что мало кто задумывается о причинах её применения. На самом деле инженеры перенесли силовой агрегат назад не ради лучшей управляемости или распределения веса. Главной целью было создание более комфортного салона и облегчение посадки пассажиров.

Первые автобусы строились на базе грузовых автомобилей. Производители использовали готовые шасси, на которые устанавливали удлинённые кузова с сиденьями и окнами. Двигатель располагался спереди, а длинный карданный вал передавал крутящий момент на задние колеса. Такая конструкция была дешевой и простой в обслуживании, однако имела немало недостатков.

Как перемещение двигателя изменило городские автобусы

Переднее расположение двигателя создавало сразу несколько проблем. Силовой агрегат шумел и нагревал пространство возле водителя, а карданный вал и другие механические компоненты мешали сделать пол низким. Из-за этого пассажирам приходилось подниматься по высокой лестнице, что особенно затрудняло поездки пожилым людям и пассажирам с ограниченной мобильностью.

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Перенос двигателя к задней оси позволил отказаться от длинного карданного вала и освободить значительную часть пространства под салоном. Благодаря этому инженеры получили возможность опустить пол, увеличить полезную площадь и оборудовать дополнительную дверь со стороны водителя. Посадка и высадка стали быстрее, что также помогло сократить время остановок на маршрутах.

Первые эксперименты с задним расположением двигателя проводились ещё до Второй мировой войны. Одним из важных разработчиков стал американский инженер Дуайт Остин, создавший систему угловой передачи для поперечно установленного двигателя. В 1934 году компания Yellow Coach привлекла его к работе и приобрела соответствующий патент.

В Европе важным этапом стало появление британского двухэтажного автобуса Leyland Atlantean в 1958 году. Его конструкция позволила разместить пассажирские двери рядом с водителем, что впоследствии способствовало распространению автобусов без отдельного кондуктора.

Почему современные автобусы имеют низкий пол

Одной только перестановки двигателя оказалось недостаточно для появления полноценных низкопольных автобусов. Инженерам пришлось усовершенствовать подвеску, трансмиссию и конструкцию мостов. Важную роль сыграли автоматические коробки передач, пневматическая подвеска и специальные портальные оси.

Благодаря этим технологиям пол удалось опустить почти до уровня тротуара. Современные автобусы также оснащаются системой наклона кузова в сторону остановки, что ещё больше облегчает посадку. В то же время задние сиденья часто остаются на возвышении, поскольку под ними расположены компоненты силового агрегата.

Задняя компоновка имеет и недостатки. Двигатель сложнее охлаждать, а значительная масса в задней части создает дополнительную нагрузку на конструкцию автобуса. Кроме того, пассажиры последних рядов могут ощущать шум, тепло и вибрации.

Электроавтобусы частично решают эти проблемы, ведь им не нужен большой дизельный двигатель. Однако возникает другая задача — размещение тяжелых аккумуляторов. Их часто устанавливают на крыше, чтобы сохранить низкий пол, хотя это влияет на центр тяжести и нагрузку на оси.

Таким образом, главным фактором в конструкции городского автобуса остаётся не расположение двигателя, а удобство пассажирского салона. Именно стремление сделать пол более низким определило развитие общественного транспорта на десятилетия вперёд.