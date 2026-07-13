Дизелю готовят замену: в Китае создали 600-сильный водородный двигатель для грузовиков

Компания Weichai Power объявила о запуске тяжелого водородного двигателя WP15. Он развивает мощность до 600 к.с., обеспечивает крутящий момент 2800 Н·м и может стать альтернативой дизельному двигателю для дальнемагистральных грузовиков.

Китайская компания Weichai Power объявила о важном прорыве в сфере водородного транспорта. Ее новый двигатель WP15, созданный для тяжелых коммерческих автомобилей, успешно прошел полный цикл сертификационных испытаний в соответствии с экологическим стандартом China VI. Испытания состоялись 3 июля в испытательном центре CATARC Automotive Test Center в Тяньцзине.

В компании утверждают, что это первый в Китае и в мире тяжелый водородный двигатель внутреннего сгорания, соответствующий требованиям China VI. Важно, что речь идет именно о двигателе внутреннего сгорания, а не о водородном топливном элементе. То есть водород в нём сжигается в цилиндрах, как топливо в классическом двигателе.

Что известно о двигателе WP15

Новый двигатель оснащен системой прямого впрыска водорода и искровым зажиганием. Его рабочий объем составляет 14,6 литра, а максимальная мощность достигает 600 к.с. Крутящий момент — до 2800 Н·м. Заявленная максимальная эффективность тормозной теплоотдачи составляет 46,8%, что является высоким показателем для двигателей такого типа.

Характеристика Значение Наименование двигателя Weichai WP15 Тип водородный ДВС Рабочий объем 14,6 л Мощность до 600 л.с. Крутящий момент до 2800 Н·м Тепловая эффективность до 46,8 % Стандарт выбросов Китай VI Назначение тяжелый коммерческий транспорт

В ходе сертификации двигатель проверяли в различных режимах работы: холодный запуск, холостой ход, высокая нагрузка, работа на полной мощности и быстрые изменения нагрузки. Это было необходимо для оценки не только выбросов, но и стабильности и надежности двигателя в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Где его можно использовать

Weichai Power позиционирует WP15 как решение для тяжелого транспорта, где аккумуляторные электромобили не всегда удобны из-за веса аккумуляторов, времени зарядки и необходимости в большом запасе хода. Прежде всего, двигатель рассчитан на технику, работающую под большой нагрузкой или на длинных маршрутах.

Возможные области применения:

дальнобойные грузовики;

карьерные самосвалы;

портовое оборудование;

транспорт для металлургических предприятий;

крупные водородные генераторы.

Еще одна важная деталь — более 90 % компонентов WP15 унифицированы с обычными моторными платформами. Это может снизить затраты на производство, обслуживание и переоснащение техники, ведь производителям не придётся полностью отказываться от уже отработанной инфраструктуры двигателей.

В то же время водородный ДВС не следует путать с «идеально чистой» технологией. Его главное преимущество — отсутствие углеродных выбросов при использовании водорода в качестве топлива. Но для реальной экологичности важно, чтобы сам водород производился «зеленым» способом, а не из ископаемого топлива.

Weichai Power заявляет, что после сертификации планирует ускорить подготовку к серийному производству и поддерживать демонстрационные водородные проекты в Китае. Если технология действительно окажется экономически выгодной, водородные двигатели могут стать промежуточным решением для тяжелого транспорта между дизельными грузовиками и полностью электрическими или топливно-элементными машинами.