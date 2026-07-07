Автомобили без этих систем больше не будут регистрироваться в ЕС: что нужно знать украинским водителям

С 7 июля 2026 года в Европейском Союзе вступили в силу новые требования к безопасности новых автомобилей. Теперь все новые автомобили, впервые регистрируемые в странах ЕС, должны быть оснащены расширенным набором электронных систем помощи водителю.

Речь идет не об аптечке, огнетушителе или знаке аварийной остановки, а о современных электронных помощниках. Основные нововведения — система мониторинга внимания водителя ADDW и усовершенствованная система автоматического экстренного торможения AEBS.

Что именно станет обязательным

Система ADDW отслеживает поведение водителя во время движения. Она может использовать камеры и алгоритмы, которые анализируют лицо, взгляд и признаки усталости или отвлечения внимания. Если система заметит, что водитель теряет концентрацию, она должна выдать предупреждение.

AEBS — это усовершенствованная система автоматического экстренного торможения. Она должна не только реагировать на риск столкновения с другим автомобилем, но и лучше распознавать пешеходов и велосипедистов. Если водитель не успевает среагировать, система может автоматически задействовать тормоза, чтобы избежать аварии или смягчить её последствия.

Эти требования являются частью общеевропейской политики по снижению числа ДТП, смертей и тяжелых травм на дорогах. Ранее в ЕС уже стали обязательными другие системы: интеллектуальный помощник по скорости, аварийный сигнал торможения, регистратор событий, системы удержания в полосе движения и предупреждения об усталости.

А как обстоят дела с этим в Украине?

Для Украины эти правила пока напрямую не действуют, поскольку речь идет именно о требованиях Европейского Союза к новым автомобилям, которые продаются и регистрируются в странах ЕС.

В украинских правилах дорожного движения пока нет требования, чтобы каждый новый автомобиль обязательно был оснащен системой контроля внимания водителя или усовершенствованной системой автоматического торможения. В Украине обязательными остаются другие вещи: медицинская аптечка, знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, а также исправный огнетушитель.

В то же время украинские покупатели всё равно могут ощутить эти изменения. Многие автомобили, продаваемые в Украине, производители создают с ориентацией на европейский рынок. Если модель проходит сертификацию для ЕС, она часто получает такие системы уже в базовой или почти базовой комплектации.

Что это означает для покупателей автомобилей

Для украинцев это означает, что новые европейские автомобили будут постепенно становиться более технологичными даже без прямого требования со стороны украинского законодательства. Особенно это касается автомобилей, которые официально импортируются из ЕС или продаются в комплектациях, близких к европейским.

С одной стороны, это повышает безопасность. Системы автоматического торможения, контроля внимания и удержания в полосе движения могут помочь избежать аварии или смягчить её последствия.

С другой стороны, такая электроника может повлиять на цену автомобиля. Большее количество обязательных систем означает более сложное оборудование, больше датчиков, камер и блоков управления. Это может привести к тому, что новые автомобили станут дороже как при покупке, так и при ремонте.

Поэтому при выборе автомобиля стоит обращать внимание не только на двигатель, расход топлива или мультимедиа, но и на системы безопасности. Даже если в Украине они пока не являются обязательными, в ближайшие годы именно такие ассистенты будут всё чаще становиться стандартом для новых автомобилей.