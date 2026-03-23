OpenAI планує подвоїти штат до кінця 2026 року на тлі конкуренції з Anthropic

Поки більшість технологічних гігантів продовжують тенденцію до оптимізації та скорочення персоналу, компанія OpenAI обирає кардинально інший шлях. За даними авторитетного видання Financial Times, розробник ChatGPT має намір до кінця 2026 року збільшити кількість своїх співробітників майже вдвічі — з поточних 4 500 до 8 000 осіб.

Кого шукає OpenAI

Масштабна кампанія з наймання охопить одразу кілька ключових підрозділів компанії. Нові фахівці поповнять команди:

розробки продуктів;

інженерії;

досліджень (Research);

прямих продажів.

Окремим і дуже важливим напрямом стане набір «фахівців з технічного представництва». Їхнім головним завданням буде супровід бізнес-клієнтів та допомога в максимально ефективному впровадженні ШІ-інструментів OpenAI у їхні корпоративні процеси.

Причини агресивного розширення: битва за корпоративний ринок

Аналітики пов’язують такі агресивні темпи наймання зі зростанням жорсткої конкуренції на ринку, насамперед з боку компанії Anthropic та її чат-бота Claude.

Згідно зі свіжим ШІ-індексом від фінтех-стартапу Ramp (який аналізує корпоративні витрати), наразі компанії на 70% частіше роблять вибір на користь підписок від Anthropic під час своєї першої купівлі корпоративних ШІ-сервісів, ніж на користь рішень від OpenAI.