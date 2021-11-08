Смартфони Xiaomi одержали функцію Front Camera Assistant. Що це?
Компанія Xiaomi продовжує прокачувати фірмову оболонку MIUI, додаючи до неї нові функції. Разом із версією тестової збірки MIUI 21.10.28 китайці анонсували відразу дві корисні фічі для своїх смартфонів – Front Camera Assistant та Smart Toolbox.
Front Camera Assistant виконує два завдання, спрямовані на покращення досвіду використання відеозв’язку. При дзвінках у темряві телефон автоматично підвищує яскравість екрана, щоб він підсвічував обличчя користувача і співрозмовник краще вас бачив. Друга – це б’ютіфікатор особи в режимі реального часу. Він виправляє дефекти шкіри, збільшує очі і дозволяє накладати фільтри корекції кольору.
Smart Toolbox – це панель швидкого доступу до програм, яку можна викликати в будь-якому місці системи, навіть поверх запущених програм та ігор. У налаштуваннях можна вибрати, які іконки вона показує, і з якого боку відображається ліворуч або праворуч. Схожа фіча вже давно є у смартфонах Samsung та Oppo, так що Xiaomi схоже просто підрізала корисний функціонал.
Обидві функції почали з’являтися на смартфонах Xiaomi, Redmi і POCO по всьому світу. Оновлення розповсюджують хвилями, тому якщо апдейт не прилетів на ваш телефон – доведеться трохи почекати.
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