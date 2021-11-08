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Смартфони Xiaomi одержали функцію Front Camera Assistant. Що це?

08.11.2021
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Компанія Xiaomi продовжує прокачувати фірмову оболонку MIUI, додаючи до неї нові функції. Разом із версією тестової збірки MIUI 21.10.28 китайці анонсували відразу дві корисні фічі для своїх смартфонів – Front Camera Assistant та Smart Toolbox.


Front Camera Assistant виконує два завдання, спрямовані на покращення досвіду використання відеозв’язку. При дзвінках у темряві телефон автоматично підвищує яскравість екрана, щоб він підсвічував обличчя користувача і співрозмовник краще вас бачив. Друга – це б’ютіфікатор особи в режимі реального часу. Він виправляє дефекти шкіри, збільшує очі і дозволяє накладати фільтри корекції кольору.

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Front Camera Assistant

Smart Toolbox – це панель швидкого доступу до програм, яку можна викликати в будь-якому місці системи, навіть поверх запущених програм та ігор. У налаштуваннях можна вибрати, які іконки вона показує, і з якого боку відображається ліворуч або праворуч. Схожа фіча вже давно є у смартфонах Samsung та Oppo, так що Xiaomi схоже просто підрізала корисний функціонал.

Smart Toolbox

Обидві функції почали з’являтися на смартфонах Xiaomi, Redmi і POCO по всьому світу. Оновлення розповсюджують хвилями, тому якщо апдейт не прилетів на ваш телефон – доведеться трохи почекати.

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08.11.2021
1 хвилина на прочитання

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