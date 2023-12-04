Windows і Linux порівняли в іграх: результат здивував

Портал Computer Base провів порівняльний аналіз ігрової продуктивності операційних систем Windows і Linux за допомогою інструменту Valve Proton. Виявилося, що деякі ігри працюють на Linux швидше, ніж на Windows.

У тестуванні використовували комп’ютер із материнською платою Asus ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR4-3600, відеокартою Radeon RX 6700 XT Nitro і процесором AMD Ryzen 7 5800X. Ігри запускалися в роздільній здатності Full HD на моніторі з частотою оновлення 144 Гц без використання AMD FSR.

В якості операційних систем були обрані Microsoft Windows 11, Nobara Linux (заснований на Fedora), Arch Linux і POP!_OS (заснований на Ubuntu). У всіх Linux-дистрибутивах було встановлено пакет Proton Experimental від 15 листопада 2023 року.

Так, середній FPS у Cyberpunk 2077 у Nobara становив 89,6, Arch Linux – 88, Windows 11 – 82,3, а в POP!_OS – 72,7. Тести також проводили у Forspoken, Starfield і The Talos Principle II, у яких Linux-дистрибутиви показали себе набагато краще за Windows. Єдиною грою, в якій Windows 11 показала свою перевагу, стала Rachet & Clank.