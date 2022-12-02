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Ілон Маск задумав чіпувати власну дитину

02.12.2022
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Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск заявив, що підтримує ідею вживити чіп, розроблений його компанією Neuralink, одній зі своїх дітей. Про це повідомляє Business Insider .

На заході у штаб-квартирі Neuralink Маск пояснив, що не побоюватиметься за здоров’я своїх дітей під час імплантації чіпа. “Ми знаходимося в тій точці, коли, на мій погляд, це не буде небезпечно”, – додав Маск.

Він зазначив, що напевно пішов би на такий крок у разі проблем дитини зі здоров’ям. Інтерфейс Neuralink за перших випробувань сподіваються використовувати для допомоги людям з паралічем.

Чіп Neuralink відстежує активність мозку та націлений на його стимуляцію за допомогою слабких електричних розрядів. Компанія планує вбудовувати чіпи в череп людини за допомогою робота.

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02.12.2022
Менше хвилини
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