Ілон Маск задумав чіпувати власну дитину

Мільярдер Ілон Маск заявив, що підтримує ідею вживити чіп, розроблений його компанією Neuralink, одній зі своїх дітей. Про це повідомляє Business Insider .

На заході у штаб-квартирі Neuralink Маск пояснив, що не побоюватиметься за здоров’я своїх дітей під час імплантації чіпа. “Ми знаходимося в тій точці, коли, на мій погляд, це не буде небезпечно”, – додав Маск.

Він зазначив, що напевно пішов би на такий крок у разі проблем дитини зі здоров’ям. Інтерфейс Neuralink за перших випробувань сподіваються використовувати для допомоги людям з паралічем.

Чіп Neuralink відстежує активність мозку та націлений на його стимуляцію за допомогою слабких електричних розрядів. Компанія планує вбудовувати чіпи в череп людини за допомогою робота.