5 корисних функцій WhatsApp, про які ви могли не знати
Які зручні, але неочевидні функції є в WhatsApp? Розповідаємо про корисні функції месенджера WhatsApp.
Приховати фотографію профілю
Щоб фотографію користувача в WhatsApp не могли побачити сторонні, її можна приховати:
- Відкрийте налаштування месенджера.
- Виберіть “Акаунт”.
- Відкрийте “Конфіденційність”.
У рядку фото профілю можна вибрати, хто зможе переглядати фотографію: всі, тільки контакти або ніхто. Якщо вибрати “Мої контакти”, то тільки люди зі списку контактів на цьому телефоні зможуть побачити фотографію користувача.
Відповісти співрозмовнику особисто в груповому чаті
Якщо в груповому чаті необхідно відповісти тільки одній людині так, щоб інші про це не дізналися, необов’язково виходити, відкривати список чатів і шукати потрібний. Можна зробити простіше. Для цього необхідно виділити повідомлення, на яке потрібно особисто відповісти, і утримувати. Потім в кутку натиснути на три крапки і вибрати “Відповісти особисто”. Користувача автоматично перенесе в потрібний чат.
Виділити текст повідомлення
Щоб виділити своє повідомлення серед інших, в WhatsApp можна змінити його шрифт. Зробити це легко двома способами:
- Вручну поставити позначення до і після тексту: *жирний*, _Курсив_, ~закреслений~, “`моноширінний“` (без пробілів і ком).
- Виділити текст повідомлення, щоб він став синім, а потім натиснути на дві крапки і вибрати потрібний шрифт зі списку.
Включити Автовидалення повідомлень через 7 днів
У WhatsApp можна включити функцію, яка автоматично буде видаляти повідомлення через 7 днів у певному чаті. Для цього потрібно:
- Відкрити будь-який чат.
- Натиснути на ім’я співрозмовника. Відкриється меню чату.
- Вибрати “Зникаючі повідомлення”.
- Активувати пункт “Увімкнути”.
Функція буде працювати тільки для обраного чату. В інших чатах її також потрібно включити вручну.
Приховати свій онлайн і прочитання повідомлень
Щоб інші не дізналися, коли користувач був онлайн і чи прочитав він повідомлення, потрібно змінити налаштування. Для цього необхідно:
- Відкрити параметри WhatsApp.
- Вибрати “Акаунт”, потім “Конфіденційність”.
- У пункті “Був (-ла)” вибрати “Ніхто”.
- Деактивувати повзунок “Звіти про прочитання”.
Тепер ніхто не дізнається, коли користувач був у мережі, і чи відкривав він чат.
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