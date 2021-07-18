5 корисних функцій WhatsApp, про які ви могли не знати

Які зручні, але неочевидні функції є в WhatsApp? Розповідаємо про корисні функції месенджера WhatsApp.





Приховати фотографію профілю

Щоб фотографію користувача в WhatsApp не могли побачити сторонні, її можна приховати:

Відкрийте налаштування месенджера. Виберіть “Акаунт”. Відкрийте “Конфіденційність”.

У рядку фото профілю можна вибрати, хто зможе переглядати фотографію: всі, тільки контакти або ніхто. Якщо вибрати “Мої контакти”, то тільки люди зі списку контактів на цьому телефоні зможуть побачити фотографію користувача.

Відповісти співрозмовнику особисто в груповому чаті

Якщо в груповому чаті необхідно відповісти тільки одній людині так, щоб інші про це не дізналися, необов’язково виходити, відкривати список чатів і шукати потрібний. Можна зробити простіше. Для цього необхідно виділити повідомлення, на яке потрібно особисто відповісти, і утримувати. Потім в кутку натиснути на три крапки і вибрати “Відповісти особисто”. Користувача автоматично перенесе в потрібний чат.

Виділити текст повідомлення

Щоб виділити своє повідомлення серед інших, в WhatsApp можна змінити його шрифт. Зробити це легко двома способами:

Вручну поставити позначення до і після тексту: *жирний*, _Курсив_, ~закреслений~, “`моноширінний“` (без пробілів і ком). Виділити текст повідомлення, щоб він став синім, а потім натиснути на дві крапки і вибрати потрібний шрифт зі списку.

Включити Автовидалення повідомлень через 7 днів

У WhatsApp можна включити функцію, яка автоматично буде видаляти повідомлення через 7 днів у певному чаті. Для цього потрібно:

Відкрити будь-який чат. Натиснути на ім’я співрозмовника. Відкриється меню чату. Вибрати “Зникаючі повідомлення”. Активувати пункт “Увімкнути”.

Функція буде працювати тільки для обраного чату. В інших чатах її також потрібно включити вручну.

Приховати свій онлайн і прочитання повідомлень

Щоб інші не дізналися, коли користувач був онлайн і чи прочитав він повідомлення, потрібно змінити налаштування. Для цього необхідно:

Відкрити параметри WhatsApp. Вибрати “Акаунт”, потім “Конфіденційність”. У пункті “Був (-ла)” вибрати “Ніхто”. Деактивувати повзунок “Звіти про прочитання”.

Тепер ніхто не дізнається, коли користувач був у мережі, і чи відкривав він чат.