Новий Media Player у Windows 11 розчарував: працює повільніше за класичну версію та «їсть» більше пам’яті

Компанія Microsoft випустила тестове оновлення власного додатка Media Player для Windows 11, однак перші заміри розчарували користувачів. Як зазначає портал Digital Trends, сучасний застосунок споживає значно більше оперативної пам’яті та повільніше відкриває локальні відеофайли, ніж класичний Windows Media Player, який успішно працює в системах компанії вже майже 17 років.

Нові функції та покращення інтерфейсу

Свіже оновлення під номером 11.2605.14.0 наразі доступне лише учасникам експериментальної програми Insider Preview — його почали поширювати з 12 червня. Серед корисних нововведень розробники виділяють:

Удосконалену роботу із субтитрами та синхронізацію їхнього оформлення із системними налаштуваннями Windows.

Більш зрозумілі повідомлення про помилки, пов’язані з відсутністю необхідних кодеків.

Перероблений механізм визначення медіафайлів під час сканування бібліотеки та зручний індикатор, що показує процес індексації.

Виправлення збоїв під час редагування черги відтворення та усунення низки візуальних дефектів.

Покращене розпізнавання файлів, за задумом розробників, має зменшити кількість помилок під час відтворення медіа.

Проблеми з продуктивністю та платні кодеки

Попри візуальні доопрацювання, головні претензії аудиторії залишилися без відповіді. За даними видання Windows Latest, у режимі простою новий Media Player займає близько 377 МБ оперативної пам’яті, тоді як класичній версії для порівняння достатньо лише близько 103 МБ. До того ж запуск звичайного локального відео в оновленому додатку триває помітно довше.

Окрему складність створює політика щодо сучасних кодеків. Популярний формат High Efficiency Video Coding (HEVC або H.265), у якому знімають відео більшість сучасних смартфонів, вимагає встановлення платного розширення HEVC Video Extensions вартістю $0,99. Без нього штатний плеєр може просто не відкрити такий файл. Частково це пояснюється жорсткими ліцензійними умовами та патентними відрахуваннями, проте для звичайного користувача це обертається незручностями. Крім того, у версії Windows 11 24H2 розробники взагалі прибрали вбудовану підтримку аудіоформату AC-3 (Dolby Digital).

З огляду на ці показники, новий Media Player наразі скидається радше на косметичне оновлення інтерфейсу. Як гідну альтернативу користувачам радять обирати безкоштовні рішення на кшталт VLC та MPV, які підтримують HEVC та інші формати «з коробки» без жодних додаткових платежів.