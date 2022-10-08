Названо найбільш оплачувані види віддалених робіт в Україні

В умовах війни українці перейшли в онлайн формат роботи або зовсім змінили професію. Аналіз ринку видаленої роботи на сайті OLX показав, що найбільш попит зріс на професії, пов’язані із торгівлею. З березня по вересень на сервісі було розміщено 9 млн 825 тис. вакансій, пов’язаних із продажами. Ще 2 млн 832 тис. оголошень стосуються роботи у сферах реклами, дизайну та піару. Зареєстровано понад 2 млн 600 тисяч оголошень про пошук на роботу освітян та перекладачів.

Одна з тих професій, що має найбільшу пропозицію на ринку видаленої праці — це менеджер з продажів. Середній заробіток спеціалістів 30 тис. грн. Також відзначено високу пропозицію на продавців, але заробітна платня їх набагато менша, всього 8 тисяч грн. Непоганий заробіток пропонують адміністраторам, в середньому 24 тисячі гривень, а також таким спеціалістам:

копірайтери (27,5 тис. грн);

дизайнери (22 тис. грн);

SMM менеджери (17,5 тис. грн).

Видалена робота стала основним джерелом доходу для сотень тисяч громадян. Різко піднявся попит на репетиторів в інтернеті, операторів кол-центру та бухгалтерів.

Українці найчастіше шукали роботу серед таких вакансій, як оператор чата, копірайтер, менеджер з продажів, менеджер інтернет-магазину. Наприклад, на одне оголошення «Оператор чату» було 46 відгуків, а на роботи, пов’язані із текстами відгукувалось 40 людей на 1 вакансію. Підвищилась зацікавленість до роботи диспетчером. На OLX на кожне оголошення про пошук на роботу диспетчера зафіксовано 25 відгуків. Ці спеціальності не потребують спеціальної освіти чи яких складних умінь від людей.

Найбільш оплачуваними лишаються професії у сфері ІТ-технологій. Тому вигідно пройти якісь курси та змінити спеціалізацію, наприклад front end, back end розробники чи тестувальники.