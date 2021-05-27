Потрібен чи ні VPN для телевізора з Smart TV?

Телевізор з Smart TV не може похвалитися продуктивністю ПК або планшета. Однак він цілком справляється із запуском різних додатків, в тому числі стрімінгових сервісів на зразок Netflix, Spotify, Amazon Prime та іншими. І в цьому випадку користувачам може знадобитися приватна віртуальна мережа – VPN.





Найчастіше про VPN користувачі згадують, коли хочуть зберегти свою анонімність в інтернеті. Причин може бути безліч – досить згадати, що величезна кількість сайтів постійно збирає всіляку інформацію про відвідувачів, в тому числі і дані про геолокацію, щоб точніше пропонувати користувачеві рекламу. Одного цього може бути достатньо, щоб користувач вирішив змінити місце розташування за допомогою VPN.

Віртуальна мережа може стати в нагоді не тільки для обходу нав’язливих маркетологів

У випадку зі стрімінговими серверами для VPN теж знайдеться робота – певний контент може бути недоступним у вашій країні. Що робити? Перетинати кордон, щоб подивитися серіал – не найкраща затія. Ось тут на допомогу і приходить VPN. З її допомогою користувач змінює свою геолокацію, і для системи тепер він живе, наприклад, в США. Таким чином весь контент буде відфільтрований з урахуванням нового «місця проживання». Теж саме стосується музичних стрімінгових сервісів і додатків.

Щоб скористатися віртуальною приватною мережею на телевізорі зі Smart TV, можна вдатися до декількох способів. Найпростіше – завантажити додаток з офіційного магазину платформи Smart TV. Є сервіси, якими можна користуватися безкоштовно або за передплатою – у другому випадку зазвичай відключається реклама, підвищується швидкість з’єднання, а користувачеві доступно більша кількість серверів по всьому світу.

Втім, якщо ви не хочете завантажувати додаток, то можна знайти подібні сервіси через звичайний браузер, який є на будь-якій платформі Smart TV.