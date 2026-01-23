Google Photos навчили робити меми: анонсовано функцію Me Meme

Google анонсувала нову функцію під назвою Me Meme, яка з’явиться в арсеналі додатка Google Photos. Спираючись на штучний інтелект, вона допоможе користувачеві створювати меми, не вдаючись до складних процесів редагування або сторонніх сервісів.

Як це працює: Новий інструмент доступний у вкладці «Створити», поруч із функціями «Анімація» та «Фото у відео». Для початку роботи користувачеві необхідно вибрати шаблон мема із запропонованих та знімок із власної бібліотеки фотографій, а потім ШІ згенерує готову картинку. Для генерації Google рекомендує використовувати якісні знімки з хорошим світлом.

Особливості запуску: На початковому етапі функція запропонує лише невелику кількість шаблонів популярних мемів. Які саме це будуть шаблони та скільки їх буде, у компанії поки не уточнюють. Google вже розпочала поетапне впровадження Me Meme серед користувачів Google Photos у США. Дата широкого розгортання функції наразі невідома.