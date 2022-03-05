Softnews
Платіжна система PayPal зупинила роботу в Росії
Починаючи від 3 березня користувачі з Росії не можуть зареєструватися в сервісі.
“У зв’язку з поточними обставинами” компанія не може продовжити роботу в Росії, пише Reuters.
Найближчим часом компанія підтримуватиме зняття коштів з рахунків, щоб гарантувати, що залишки коштів «розподілять відповідно до законів».
До санкцій також приєдналися Visa, Mastercard та American Express, а також «мобільні» платіжні системи Apple Pay та Google Pay – перша повністю заблокувала використання свого платіжного сервісу жителями Росії, а Google Pay призупинила співпрацю з багатьма російськими фінансовими. інститутами.