Розкрито ознаку стеження хакерів за власником iPhone

Компанія Apple має намір сповіщати користувачів, чиї iPhone могли стати об’єктом атаки хакерів. Нововведення розкрили журналісти Gizmodo .





На такий крок корпорація пішла через стеження за допомогою шпигунських програм ізраїльської компанії NSO Group. У Apple уточнили, що тепер користувачам будуть надсилати повідомлення електронною поштою та в iMessage, а також на їхню веб-сторінку Apple ID.

«Повідомлення про загрозу призначені для інформування та допомоги користувачам, які могли стати мішенню зловмисників, які спонсоруються державою», — йдеться в повідомленні корпорації.

Саме повідомлення сформульовано таким чином: «Увага! Зловмисники, які спонсоруються державою, могли атакувати ваш iPhone». Згідно з інформацією фахівців, компанія не планує уточнювати, хто саме стоїть за зломом, тобто не вказуватиме хакерське угруповання чи країну їхнього базування.

Раніше повідомлялося, що Apple подала позов проти NSO Group та її материнської компанії Q Cyber ​​Technologies через ПЗ Pegasus.

За допомогою шпигунської програми Pegasus було зламано телефони політиків та журналістів у всьому світі. Шкідливий софт мав доступ до розташування, паролів, збережених облікових даних, а також камери та мікрофону електронних пристроїв. Стверджувалося, що Pegasus використовував знайдену в iPhone вразливість та непомітно скомпрометував пристрої.