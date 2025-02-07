Кінець епохи: Xiaomi поставила хрест на ряду популярних смартфонів

Компанія Xiaomi оновила список EOL (end-of-life), додавши туди ще кілька пристроїв, чия підтримка підійшла до кінця. Цього разу до нього потрапили фірмові моделі, а також смартфони брендів Redmi і POCO.

Список EOL поповнили такі смартфони:

Xiaomi 12X (включно з українською версією)

Redmi Note 10S (міжнародна версія)

Redmi Note 11T 5G (Індія)

POCO M4 Pro 5G (Індія) POCO M4 Pro 5G (Індія)

Ці смартфони, а також пристрої із загального списку більше не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення і патчі безпеки. Всі вони були випущені в 2021 році, а це означає, що їхній життєвий цикл склав 4 роки.