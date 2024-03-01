Bureau of Contacts: український горор, де нейромережа навчена вбивати

Майбутня українська горор-гра “Bureau of Contacts” є першою як мінімум для цього жанру, в якій будуть використані генеративні технології штучного інтелекту. Гравці виступають у ролі агента бюро паранормальних явищ, з якими їм доручено розібратися.

Протягом місяців експериментів розробникам гри вдалось досягти того, щоб саме нейромережа визначала поведінку супротивників (привидів) на основі дій і слів гравців, і навіть вбивала їх на підставі зробленого або сказаного. Таким чином вона виступає в ролі незримого сценариста, який визначає долю гравців, перебіг і результат ігрової сесії.

Окрім цього завдяки штучному інтелекту із привидом можна буде спілкуватися голосом. Генеративні технології використовуються у грі і для отримання унікального планування локацій.

Розробником виступає українська студія MiroWin (“Guns’n’Stories: Bulletproof VR”, “Boiling Steel” тощо). Гра планується до виходу у червні 2024 у Steam