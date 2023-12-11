Фанати розділи головну героїню гри GTA 6

Шанувальники серії Grand Theft Auto (GTA) перемалювали деякі стоп-кадри з першого трейлера GTA 6. В основному на них зображені жінки. Ентузіасти зробили так, щоб вони виявилися оголеними або сильно сексуалізованими.

Головним чином увага шанувальників кинулася до головної героїні гри Люсії. Наприклад, вони перемалювали дівчину з моменту трейлера, де вона зображена в басейні на даху хмарочоса. У вихідному варіанті на ній є купальник, у переробленому – купальника немає.

Схожим чином фанати вчинили з учасницею якогось фестивалю, що розгортається в багнюці. У відео дівчина проходить перед камерою в топіку і джинсових шортах, показуючи козу. Дісталося і другому протагоністу GTA 6 – Джейсону. Чоловіка роздягнули в сцені, де він разом із Люсією вривається в магазин для пограбування.

Для створення порнографічних зображень використовували не тільки Photoshop, а й нейромережі.

Реліз GTA 6 заплановано на 2025 рік. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X і S.