В Diablo IV можна буде пограти вже у березні

Шанувальники Diablo чекають на прем’єру чергової, четвертої частини гри, яка має відбутися 6 червня. Однак, перш ніж це станеться, пройде відкрите та закрите бета-тестування культової hack’n’slash. Blizzard оголосив конкретні дати обох подій!

Відкрите бета-тестування Diablo IV

Опен-тест відбудеться 24-26 березня і буде доступний для всіх бажаючих гравців на ПК, PlayStation 4/5 та Xbox One та Series X/S, тобто на всіх платформах, де заплановано фінальний реліз. Розробники нададуть можливості пройти пролог та весь перший акт без обмежень на пересування, але герої зможуть досягти максимум 25 рівня. Більш детальна інформація про особливості відкритих тестів буде надана Blizzard у найближчі тижні.

Закриті тести трохи раніше

Тижнем раніше, 17-19 березня, пройдуть закриті бета-тести. Вони призначені для людей, які заздалегідь замовили Diablo IV. Обсяг контенту буде таким самим, як і у відкритому бета-тестуванні. Розробники повідомили, що промокоди, прикріплені до попередньої версії гри, можна активувати вже зараз.

Blizzard підкреслює, що гра знаходиться на стадії розробки, тому можливі баги та проблеми з продуктивністю. Завдяки відгукам учасників бета-тесту процес доведення Diablo IV до ідеалу стане простішим та ефективнішим.

Трейлер бета-тесту Diablo IV