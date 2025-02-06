Як гарячі пиріжки: Kingdom Come Deliverance II за добу купили понад 1000 000 разів

Офіційний реліз довгоочікуваної Kingdom Come Deliverance II відбувся кілька днів тому, 4 лютого. І, судячи з повідомлення розробників з Warhorse Studios, запуск проєкту пройшов досить вдало.

Так, за повідомленням студії, у перший день після релізу Action-RPG придбали понад 1 мільйон разів. «Понад мільйон із вас вирушили в наш світ. Дякуємо за підтримку – саме завдяки вам Kingdom Come: Deliverance II стала тріумфом!» – ідеться в матеріалі.

Також відомо, що максимальний онлайн проєкту на платформі Steam перевищив 150 тисяч користувачів. Рейтинг гри в цифровому магазині Valve – 92% (на базі п’яти тисяч відгуків). Ймовірно, Kingdom Come Deliverance II номінують на «Гру року».

Нагадаємо: проєкт доступний на ПК, PS5/PS5 Pro, а також Xbox Series X/S.