Геймери не захотіли грати в есклюзив PlayStation 5 на ПК

У Steam відбувся реліз гри Returnal, яка до цього майже два роки була ексклюзивом для PlayStation 5. Незважаючи на позитивні відгуки преси, геймери, за даними аналітичного сервісу SteamDB, майже не помітили виходу новинки.

На сайті-агрегаторі Metacritic ПК-версія Returnal на основі 20 рецензій отримала оцінку 87 балів зі 100, що є свідченням високої якості гри. Проте позитивні відгуки журналістів не змогли залучити до проекту велику аудиторію.

Зі статистики SteamDB випливає, що 15 лютого, в день релізу Returnal на ПК, на новинку спокусилося всього кілька тисяч геймерів – у піку онлайн ігри досягав позначки всього 5,7 тис. осіб. Для порівняння: у Hogwarts Legacy у найкращі години одночасно грали 900 тис. осіб, тобто майже в 200 разів більше, ніж у Returnal.

При цьому онлайн колишнього ексклюзиву Sony продовжує падати. Станом на ранок 16 лютого онлайн Returnal складає менше ніж 3 тис. осіб.

Якщо оцінювати успіх тайтлів Sony на ПК онлайн в перші дні, Returnal опиниться на другому місці з кінця. Найгірше Returnal раніше стартувала лише Sackboy: A Big Adventure, яка в перший день у піку змогла залучити лише 610 гравців.