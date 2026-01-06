Вампірська RPG від авторів «Відьмака»: новий тизер The Blood of Dawnwalker та деталі геймплею

Студія Rebel Wolves, заснована колишніми співробітниками CD Projekt RED, скористалася першим повним місяцем 2026 року (3 січня), щоб представити новий тизер своєї амбітної RPG — The Blood of Dawnwalker. У свіжому відео розробники підбили підсумки минулого року та подякували фанатам, а також опублікували нові скріншоти та кліп із головною музичною темою проекту.

Сюжет гри розповість про воїна Коена, який володіє вампірськими здібностями. Ключовою особливістю геймплею стане механіка обмеженого часу. У героя буде всього 30 ігрових днів, щоб врятувати своїх рідних від монстрів. Проте таймер не цокатиме в реальному часі: дні минатимуть лише при проходженні сюжетних етапів та виконанні завдань, що змушуватиме гравця ретельно планувати свої дії.

Хоча точної дати релізу поки немає, студія окреслила орієнтовні терміни: вихід духовного спадкоємця «Відьмака» заплановано на кінець 2026 року. Гра буде доступна на PC, PlayStation 5 та Xbox Series.