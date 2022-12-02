Стала відома дата виходу нової Assassin Creed

Реліз Assassin’s Creed: Mirage відбудеться у серпні 2023 року. Про це повідомляє портал Insider Gaming із посиланням на джерела.

Зазначається, що спочатку Ubisoft планувала випустити гру раніше, проте через непередбачені ситуації реліз двічі переносився. Тепер, якщо планам розробників нічого не завадить, нова частина франшизи Assassin’s Creed побачить світ у серпні наступного року.

Джерело не виключає повторне перенесення релізу через те, що Mirage розробляється як під ПК і актуальні консолі, так і під застарілі PlayStation 4 і Xbox One.

Інші ігри серії під кодовими назвами Project Red та Project Hexe мають вийти у 2024 та 2026 роках відповідно.