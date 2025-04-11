Ubisoft нагадала гравцям, що вони не володіють іграми, які купують

У 2024 році на Ubisoft подали до суду незадоволені фанати гоночної гри The Crew. Компанія закрила сервери, що розлютило геймерів, оскільки вони заплатили гроші за продукт і вважали його своєю власністю, але втратили можливість грати.

Ubisoft подала клопотання про відхилення цього позову. Юристи компанії нагадали, що в сучасних реаліях гравці купують лише тимчасову ліцензію на користування продуктом, а не безстрокове право на нього. До того ж, про це було сказано на коробці з The Crew. В Ubisoft вважають позов недоречним, оскільки минув термін давності, та й аргументи позивачів слабкі. Крім того, відсутня «реальна шкода».

У березні 2025 року гравці подали змінений позов, додавши туди звинувачення Ubisoft у тому, що вона порушує правила продажу подарункових сертифікатів. У Каліфорнії, де на компанію подали до суду, подарункові карти не мають терміну дії. Внутрішньоігрова валюта The Crew, на думку позивачів, підпадає під визначення подарункових карт, але скористатися валютою тепер не можна.

Геймери також надали фотографії коробки The Crew. На ній зазначено, що код активації гри буде дійсний до 2099 року. Це може вводити покупців в оману, створюючи враження, що гра буде доступна протягом десятків років. Ubisoft має відповісти на нові звинувачення до 29 квітня 2025 року.

До слова, з 2024 року в Каліфорнії діє закон, згідно з яким, компанії зобов’язані чітко вказувати, що покупці отримують тимчасову ліцензію на цифровий товар, а не безстрокове право власності.