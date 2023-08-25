Опубліковано новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

У межах другого дня ігрової виставки Gamescom українська студія розробки відеоігор GSC Game World представила новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Кліп доступний на офіційному YouTube-каналі компанії.

Трейлер отримав назву “Болти і кулі”. Він являє собою нарізку сцен зі стріляниною і прикладами взаємодії з аномаліями та інтерфейсом. Також у кліпі показано нові та старі локації і монстрів, включно з псевдособакою, бюрером і кровососом.

“Озирніться навколо! На перший погляд, це та ж сама стара Зона… Застигла в часі і постійно трансформується, готова завдати удару в непередбачений момент. Але не дозволяй їй обдурити тебе: вона змінилася відтоді, як ти був тут востаннє. І щоб сталкер зміг вижити, вона вимагатиме того ж!” – свідчить опис відео на YouTube.

Наприкінці трейлера з’являється заставка, яка підтверджує чутки про перенесення релізу гри, що з’явилися незадовго до публікації відео. Якщо раніше вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl був запланований на кінець 2023 року, то тепер реліз перенесено на перший квартал 2024 року.