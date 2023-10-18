Невідома частина GTA може з’явитися на Netflix

Netflix та Take-Two Interactive обговорювали можливість включення Grand Theft Auto у свій стрімінговий сервіс. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Невідомо, про яку частину популярної франшизи від Rockstar йшли переговори між компаніями. Чим закінчилися переговори, не повідомляється.

В даний час Netflix пропонує своїм передплатникам ігри, переважно адаптовані для мобільних пристроїв. Як Grand Theft Auto могла б працювати на різних платформах через стрімінг, неясно.

За даними The Wall Street Journal, Netflix значно збільшив кількість завантажень ігор у своєму додатку за останній рік — з 30,4 до 70,5 млн. Проте лише менше ніж 1% передплатників активно проводять час у цих іграх.

Netflix також планує розширити каталог ігор, заснованих на своїх популярних шоу, таких як “Гра в кальмара”, “Уенсдей”, “Чорне дзеркало” та “Операція з порятунку”.

В даний час студія Rockstar Games розробляє Grand Theft Auto VI, продовження популярної кримінальної франшизи, в якій, за чутками, буде два головні герої: хлопець Джейсон та дівчина Люсія. За повідомленнями інсайдерів, трейлер гри можуть випустити вже 26 жовтня.