Epic Games Store безкоштовно роздає хорор Sorry We’re Closed: гру можна забрати назавжди

Epic Games Store продовжує щотижневі роздачі комп’ютерних ігор. З 29 жовтня користувачі можуть безкоштовно отримати Sorry We’re Closed — пригодницький хорор від незалежної студії à la mode games. Акція триватиме до 5 листопада 2026 року, 18:00 за київським часом. Достатньо додати гру до свого облікового запису протягом цього періоду, після чого вона залишиться в бібліотеці навіть після завершення роздачі.

Sorry We’re Closed вийшла в листопаді 2024 року й отримала позитивні відгуки гравців завдяки незвичайному візуальному стилю та атмосфері. Розробники поєднали елементи класичних survival horror з оригінальними механіками дослідження світу. Гра орієнтована на любителів сюжетних пригод, загадок і психологічних історій із надприродними елементами.

Про що гра Sorry We’re Closed

Головною героїнею стала дівчина на ім’я Мішель, яка опиняється під дією прокляття могутнього демона. Щоб позбутися його, їй доведеться досліджувати загадкові локації, спілкуватися з незвичайними персонажами та розкривати таємниці потойбічного світу. У цьому допомагає особлива здібність — третє око, яке дозволяє бачити приховані предмети, розгадувати головоломки та знаходити слабкі місця ворогів.

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За ігровими механіками Sorry We’re Closed нагадує ранні частини Resident Evil. Дослідження локацій відбувається з фіксованими ракурсами камери, що створює відчуття класичних хорорів кінця 1990-х років. Водночас під час перестрілок гра перемикається на вигляд від першої особи, дозволяючи точніше прицілюватися. Розвиток сюжету залежить від рішень гравця, тому історія має кілька можливих фіналів.

Як безкоштовно отримати гру в Epic Games Store

Щоб забрати Sorry We’re Closed, потрібно авторизуватися у своєму обліковому записі Epic Games Store, знайти гру через пошук магазину та натиснути кнопку «Отримати». Далі необхідно підтвердити замовлення з нульовою вартістю. Після цього гра автоматично з’явиться в бібліотеці користувача, а встановлювати її відразу необов’язково.

Важливо встигнути до завершення акції 5 листопада. Після 18:00 за київським часом гра повернеться до звичайної платної моделі продажу, однак усі, хто встигне її отримати, збережуть доступ без додаткових платежів.

Наступна безкоштовна роздача Epic Games Store розпочнеться того ж дня. Користувачам запропонують Flotsam — симулятор будівництва плавучого міста у світі, затопленому водою. Також магазин підготує набір додаткового контенту для безкоштовної гри Idle Champions of the Forgotten Realms.