Epic Games Store бесплатно раздает хоррор Sorry We're Closed: игру можно получить навсегда

Epic Games Store продолжает еженедельные раздачи компьютерных игр. С 29 октября пользователи могут бесплатно получить Sorry We’re Closed — приключенческий хоррор от независимой студии à la mode games. Акция продлится до 5 ноября 2026 года, 18:00 по киевскому времени. Достаточно добавить игру в свою учетную запись в течение этого периода, после чего она останется в библиотеке даже после завершения раздачи.

Игра «Sorry We’re Closed» вышла в ноябре 2024 года и получила положительные отзывы игроков благодаря необычному визуальному стилю и атмосфере. Разработчики соединили элементы классического survival horror с оригинальными механиками исследования мира. Игра ориентирована на любителей сюжетных приключений, загадок и психологических историй со сверхъестественными элементами.

О чем игра «Sorry We’re Closed»

Главной героиней стала девушка по имени Мишель, которая оказалась под действием проклятия могущественного демона. Чтобы избавиться от него, ей предстоит исследовать загадочные локации, общаться с необычными персонажами и раскрывать тайны потустороннего мира. В этом ей помогает особая способность — третье око, которое позволяет видеть скрытые предметы, разгадывать головоломки и находить слабые места врагов.

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По игровой механике «Sorry We’re Closed» напоминает ранние части «Resident Evil». Исследование локаций происходит с фиксированными ракурсами камеры, что создает ощущение классических хорроров конца 1990-х годов. В то же время во время перестрелок игра переключается на вид от первого лица, позволяя более точно прицеливаться. Развитие сюжета зависит от решений игрока, поэтому у истории есть несколько возможных финалов.

Как бесплатно получить игру в Epic Games Store

Чтобы получить игру «Sorry We’re Closed», необходимо войти в свою учетную запись Epic Games Store, найти игру через поиск в магазине и нажать кнопку «Получить». Далее необходимо подтвердить заказ с нулевой стоимостью. После этого игра автоматически появится в библиотеке пользователя, а устанавливать её сразу необязательно.

Важно успеть до окончания акции 5 ноября. После 18:00 по киевскому времени игра вернётся к обычной платной модели продаж, однако все, кто успеет её получить, сохранят доступ без дополнительных платежей.

Следующая бесплатная раздача в Epic Games Store начнётся в тот же день. Пользователям предложат Flotsam — симулятор строительства плавучего города в мире, затопленном водой. Также магазин подготовит набор дополнительного контента для бесплатной игры Idle Champions of the Forgotten Realms.