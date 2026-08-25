Бета-версия Call of Duty: Modern Warfare 4 разочаровала игроков: почти половина отзывов в Steam — отрицательные

Activision и Infinity Ward открыли ранний доступ к бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 4, однако первое знакомство игроков с новой частью знаменитой серии прошло далеко не без проблем. На старте шутер привлек огромную аудиторию, но уже через несколько дней его рейтинг в Steam оказался в категории «смешанные».

21 августа количество одновременных игроков в бета-версии достигло 115 145 человек. Для серии это солидный результат, хотя рекорд Modern Warfare II 2022 года, бета-версия которой в своё время превысила 168 тысяч одновременных пользователей Steam, остался недостижимым.

Гораздо более тревожным сигналом стали оценки самих игроков. На момент проверки положительными были лишь около 51 % из более чем двух тысяч отзывов в Steam. То есть фактически каждый второй пользователь, решивший оценить бета-версию, оставил отрицательный отзыв.

Игрокам не нравятся стрельба и баланс

Среди наиболее частых жалоб отмечаются слишком сильная помощь при прицеливании для геймпадов, проблемы с плавностью кадров, небольшие карты и слишком короткое время до убийства противника. Часть пользователей также критикует систему передвижения, называя её менее плавной по сравнению с предыдущими играми серии Call of Duty.

Некоторые проблемы оказались настолько очевидными, что Infinity Ward начала вносить изменения в игру прямо во время тестирования.

Разработчики признали необходимость доработать точки появления игроков на картах и скорректировать время до убийства. Уже 22 августа студия уменьшила громкость шагов и снизила летальность отдельных видов оружия. В последующих обновлениях продолжилась корректировка баланса, а 24 августа минимальное время до убийства (TTK) для ряда видов оружия было дополнительно увеличено.

Параллельно заметно сократилась и активность аудитории. После стартового пика, превысившего 115 тысяч игроков, количество одновременных пользователей в определенный момент следующих суток снизилось примерно до 29 тысяч. Однако делать из этого окончательные выводы пока рано: первый этап доступен преимущественно тем, кто оформил предзаказ, а настоящий тест на популярность ещё впереди.

Основная проверка начнется 28 августа

Ранний доступ к бета-версии Modern Warfare 4 завершится 25 августа. Уже 28 августа начнётся второй этап, к которому смогут бесплатно присоединиться все желающие. Он продлится до 1 сентября.

Именно тогда Infinity Ward получит гораздо более широкую выборку игроков и сможет понять, насколько серьезны нынешние претензии.

Важно и то, что негативная реакция на бета-версию ещё не означает провала самой Modern Warfare 4. Смысл такого тестирования как раз и заключается в выявлении проблем до релиза, а разработчики уже активно корректируют баланс в соответствии с полученными данными.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года. До этого момента у Infinity Ward остаётся около двух месяцев, чтобы исправить наиболее заметные недостатки и переубедить игроков, которые после первого знакомства поставили новой Call of Duty отрицательную оценку.