Российскую игру Atomic Heart взломали без гипервизора: Denuvo не помогло

Хакер под ником voices38 сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в шутере Atomic Heart, причём сразу вместе со всеми тремя выпущенными дополнениями. Хотя игра была доступна для запуска через гипервизор с момента релиза в 2023 году, полноценный метод обхода DRM для актуальной версии долгое время оставался недостижимым.

Почему это важно: данный метод отличается от предыдущих попыток

Главное отличие нового взлома — именно в подходе. Гипервизорный метод, с помощью которого Atomic Heart взламывали ещё весной, для запуска требует отключения защитных механизмов самого ПК, из-за чего его часто не признают полноценным взломом и считают рискованным для пользователя. Подход voices38 работает иначе: Denuvo просто «верит», что перед ней легальный лицензионный ключ, и пиратская сборка работает как оригинальная копия, без вмешательства в систему.

В качестве основы для взлома взяли издание Complete Edition — базовую игру вместе со всем дополнительным контентом, а размер опубликованного релиза составляет около 80,5 ГБ. Впрочем, есть существенное ограничение: взломанная версия поддерживает только одиночную кампанию, сетевые функции остаются недоступными. Для Atomic Heart это не критично, поскольку игра с самого начала строилась вокруг сюжетного прохождения.

Игра, которую три года не могли полностью взломать

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года и за это время успела привлечь более 10 миллионов игроков. Интересно, что ещё за несколько дней до официального релиза в сеть попала незавершённая версия игры для разработчиков без Denuvo — но в ней было слишком много ошибок для полноценного прохождения.

Хакер voices38 известен в сообществе и другими подобными взломами — ранее он обходил защиту в Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem, Stellar Blade, 007 First Light и Hogwarts Legacy. Впрочем, важно отметить: защиту Denuvo в Atomic Heart не удалили полностью, а лишь обошли — античит-механизм технически продолжает работать в фоновом режиме. Официально игра, как и раньше, использует Denuvo, поэтому любые сторонние решения для обхода защиты пользователи применяют исключительно на свой страх и риск.