Игрок получил GTA 6 бесплатно через Xbox Rewards: реально ли повторить это в Украине

GTA 6 уже доступна для предзаказа на консолях PlayStation и Xbox. И хотя игра, как и ожидалось, будет стоить дорого, один из пользователей Xbox уже смог оформить предзаказ практически бесплатно.

Речь идет не об акции от Rockstar или Microsoft, а об использовании программы Microsoft Rewards. Игрок несколько лет накапливал бонусные баллы, после чего обменял их на средства для учетной записи Microsoft и оплатил ими предзаказ GTA 6.

По данным Notebookcheck, пользователь накопил 100 000 баллов Microsoft Rewards. Этого хватило на подарочный баланс в размере 100 долларов. Именно им он и оплатил версию Ultimate Edition игры в Xbox Store. На опубликованном скриншоте виден чек на предзаказ от 25 июня, где оплата прошла через баланс аккаунта Microsoft.

Как работает схема с Microsoft Rewards

Microsoft Rewards позволяет получать баллы за различные действия в экосистеме компании. В частности, их можно зарабатывать за поиск в Bing, использование браузера Edge, покупку игр, дополнений, фильмов, сериалов и другого контента на сервисах Microsoft.

Затем эти баллы можно обменять на подарочные карты или пополнить баланс аккаунта. Если пользователь накопил достаточно баллов, он может полностью или частично оплатить покупку в Xbox Store.

Впрочем, назвать этот способ простым нельзя. Чтобы набрать 100 000 баллов, придётся долго и регулярно пользоваться сервисами Microsoft. Поэтому для большинства игроков это скорее способ снизить цену на GTA 6, а не быстро получить игру бесплатно.

Например, даже подарочная карта на 25 долларов уже может существенно снизить стоимость более дорогой версии игры. Но для полной оплаты Ultimate Edition нужно накапливать баллы значительно дольше.

Можно ли такое провернуть в Украине?

Для украинских пользователей есть важный нюанс. Повторить такую схему с GTA 6 в Украине может быть сложно или вообще невозможно, ведь всё зависит от доступных вознаграждений Microsoft Rewards в конкретном регионе. Microsoft прямо указывает, что каталог вознаграждений различается в зависимости от страны, а баллы нужно использовать в том же регионе, где они были накоплены.

То есть сам принцип работает не как «бесплатная GTA 6», а как оплата накопленными бонусами. Если в аккаунте нет возможности обменять Microsoft Rewards на Xbox Gift Card или баланс Microsoft Store, оплатить игру таким способом не получится. Кроме того, Microsoft не рекомендует менять регион аккаунта только ради покупок, ведь контент, подписки и баланс могут не работать в разных странах.