TIME назвав 10 найкращих ігор 2023 року

Американський тижневик зі штаб-квартирою в Нью-Йорку пише про все, зокрема відеоігри. І топи за підсумками років складає регулярно.
Найкращою грою 2023 року в TIME назвали хорор Alan Wake 2. Друге місце у рольової гри Baldur’s Gate 3. А замикає трійку лідерів ексклюзивна для консолі PlayStation 5 пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2.
Весь топ-10:
- Хорор Alan Wake 2;
- Рольова гра Baldur’s Gate 3;
- Пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2;
- Екшен-адвенчура з рольовими елементами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Хорор Resident Evil 4 Remake;
- Хорор Dead Space Remake;
- Платформери Super Mario Bros. Wonder;
- Бойовик Star Wars Jedi: Survivor;
- Екшен-RPG Diablo IV;
- Інді-пригода Dredge.
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