Новини відеоігор

TIME назвав 10 найкращих ігор 2023 року

04.12.2023
Alan Wake 2

Американський тижневик зі штаб-квартирою в Нью-Йорку пише про все, зокрема відеоігри. І топи за підсумками років складає регулярно.

Найкращою грою 2023 року в TIME назвали хорор Alan Wake 2. Друге місце у рольової гри Baldur’s Gate 3. А замикає трійку лідерів ексклюзивна для консолі PlayStation 5 пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2.

Весь топ-10:

  1. Хорор Alan Wake 2;
  2. Рольова гра Baldur’s Gate 3;
  3. Пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2;
  4. Екшен-адвенчура з рольовими елементами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  5. Хорор Resident Evil 4 Remake;
  6. Хорор Dead Space Remake;
  7. Платформери Super Mario Bros. Wonder;
  8. Бойовик Star Wars Jedi: Survivor;
  9. Екшен-RPG Diablo IV;
  10. Інді-пригода Dredge.

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04.12.2023
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