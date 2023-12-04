TIME назвав 10 найкращих ігор 2023 року

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Найкращою грою 2023 року в TIME назвали хорор Alan Wake 2. Друге місце у рольової гри Baldur’s Gate 3. А замикає трійку лідерів ексклюзивна для консолі PlayStation 5 пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2.

Весь топ-10:

Хорор Alan Wake 2; Рольова гра Baldur’s Gate 3; Пригода у відкритому світі Marvel’s Spider-Man 2; Екшен-адвенчура з рольовими елементами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Хорор Resident Evil 4 Remake; Хорор Dead Space Remake; Платформери Super Mario Bros. Wonder; Бойовик Star Wars Jedi: Survivor; Екшен-RPG Diablo IV; Інді-пригода Dredge.