Counter-Strike 2 може бути у розробці: про це говорять драйвери NVIDIA

Останні драйвери NVIDIA викликали чутки серед інтернет-користувачів про можливий випуск Counter-Strike 2. Профілі панелі управління тепер включають посилання на CSGO2 та CS2, що призвело до припущень, які вже циркулювали раніше. Однак не виключено, що згадка Counter-Strike 2 пов’язана з перенесенням CS: GO на двигун Source 2, при цьому ніякого продовження не планується.

Скріншотами доповнення поділився GabeFollower у Twitter, який також проаналізував попередні оновлення та виявив, що перші згадки з’явилися у лютому.

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq

— ‎Gabe Follower (@gabefollower) March 1, 2023