ЗСУ отримали системи ППО Skynex та Skyranger: чи можуть вони збивати балістичні та надзвукові ракети 

Збройні сили України вже отримати німецькі сили протиповітряної оборони близького радіусу дії Skynex та Skyranger. Про це повідомив керівник компанії Rheinmetall AG, Армін Паппергер в інтерв’ю.

Під час спілкування топ-менеджера з кореспондентом видання The Pioneer стало відомо, що Skynex та Skyranger були доставлені до України. Ці системи ППО призначені для знищення ракет та дронів. Однак скільки одиниць цих зенітних систем було надано Україні поки невідомо.

Ми вирішили дізнатися, на що здатні обидві системи ППО.

Характеристики Skynex

Зенітний комплекс Skynex класифікується як система ППО ближнього радіуса дії. Для вражання ракет та дронів в ній використовуються 35-мм боєприпаси. Цей комплекс складається з модуля з гарматою та радара X-Band.

Також варто звернути увагу на той факт, що комплекс Skynex є однією із найновіших розробок оборонного німецького концерну. Систему ППО Skynex презентували лише осінню 2021 року. Ця система вважається вигідною альтернативою більш дорогим комплексам. Вартість враження одного літального апарата з системи Skynex складає лише 4 тисячі євро, в той час, як ракети до деяких систем ППО коштують від кількох сотень тисяч і до мільйона доларів.

Що відомо про Skyranger

Ця система ППО створена для знищення повітряних цілей на ближніх та надмалих висотах. У разі потреби система Skyranger може використовуватися для ведення вогню по наземних цілях.

Комплекс складається з РЛС, електрооптичної системи та артилерійської установки під назвою Oerlikon Mk3. Система здатна збивати дрони та ракети на 360 градусів.

Подібні системи ППО від наших західних партнерів допоможуть ефективно знищувати повітряні цілі. Хоч ці системи і не здатні знищувати балістичні ракети, вони допоможуть нищити іранські шахіди та іншу летючу погань, якою окупанти атакують наші міста.