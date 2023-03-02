Український Старлінк виграв суд у Ілона Маска

Українська компанія Старлінк здобула перемогу в суді першої інстанції над компанією SpaceX, яка належить Ілону Маску. Позов було подано SpaceX проти Старлінк та Укрпатенту у жовтні 2022 року з вимогою дострокового припинення використання торгової марки Starlink.

Сергій Дулицький, власник українського Старлінк, заявив, що його бізнес працює вже понад десять років з 2007 року. Дулицький стверджує, що отримував попередження від Ілона Маска та його проектів Starlink та SpaceX з 2017-2018 років, незважаючи на те, що проект був запущений у 2015 році, а перші супутники були випробувані у лютому 2018 року.

Наприкінці 2020 року SpaceX висунула претензії до бренду Старлінк, і до кінця 2021 року переговори не мали успіху. У результаті в 2022 році почався судовий позов, який завершився викликом української компанії до суду. Дулицький спочатку висловив готовність вести переговори про компенсацію покриття маркетингових втрат, але потім змінив свою позицію. Українська Старлінк відома своєю роботою в галузі інформаційних технологій, передачі даних та супутникових технологій.